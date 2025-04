Este es Felipe Bergoglio, el sobrino nieto del papa Francisco que se destaca en el fútbol italiano

El lazo con su santidad es bastante directo, ya que el abuelo del joven defensor es primo de Jorge Mario Bergoglio y, curiosamente, también se llama Jorge. El jugador reveló que cuando sus compañeros se enteraron del fuerte lazo celestial que los une, le pidieron la bendición: “Mis compañeros me piden la bendición antes de cada partido. También cuando se lesionan. Llevo poco en Italia y ya me acostumbré. Nos reímos siempre. Ser Bergoglio es un honor y para mí no supone ninguna carga llevar este apellido ”, contó.

Felipe reveló hace poco a un medio italiano que no tuvo la posibilidad de conocer al papa, a diferencias de sus hermanos mayores Mateo y Benjamín, por lo que cuenta que esta será la gran cuenta pendiente de su vida: "me habría gustado mucho conocerlo, pensaba ir a visitarlo a Roma. Pero, por desgracia, ya es demasiado tarde, ya no es posible. Me gustaría ir al funeral. Veremos cómo me organizo", manifestó.