En el segundo tiempo entre River-Tigre: El equipo de Gallardo cae 4 a 0 y hay un expulsado

River está cayendo por cuatro goles contra Tigre en 28 minutos del segundo tiempo. Ignacio Russo volvió a convertir luego de que nuevamente Romero se escapara por el lado de Huevo Acuña . En un desentendimiento táctico y técnico , el equipo de Marcelo Gallardo cae 4 a 0 , mientras el público sigue cantando contra sus propios jugadores .

Si no había un escenario peor, ya ocurrió ¡ expulsado Fausto Vera en River ! Luego de una jugada dudosa que todavía el árbitro está revisando, el volante central se llevó la tarjeta roja de forma directa , lo que dejó consternado a todo el público y al banco de River.

River no puede encontrarle explicación al resultado. El Millonario se acerca al arco rival, pero no puede defenderse . Fausto Vera, Quintero y Tomás Galván han sido los únicos jugadores a la altura de los pedidos de Marcelo Gallardo .

Tigre no dejó de morder. Luego de un error de Aníbal Moreno , ya es una goleada monumental : Russo aprovechó y estampó el 3 a 0 del Matador de Victoria a los 5 minutos del segundo tiempo .

¡Empieza el segundo tiempo! Los dirigidos por el Muñeco buscarán descontar en los primeros minutos , algo que parece difícil al ver que ni los centrales ni Zenobio , el arquero de Tigre, fueron exigidos en el primer tiempo. Más que un tiro de Salas y Fausto Vera , River no se acercó .

En 38 minutos vemos lo que se presenció durante todo el primer tiempo, cada vez que Tigre se acerca parece gol asegurado. Luego de un centro de Tiago Serrago, Romero casi marca el tercero de la visita. Esta dupla está volviendo locos a los centrales de River.

¡Casi llega el descuento! Después de una avalancha de ataques de River y un tiro de esquina, el equipo de Gallardo creció en los últimos minutos gracias al manejo de la pelota de Fausto Vera. Tras una serie de pases en triangulación, Tomás Galván le pegó y la pelota dio en el travesaño, negándole el primero a los locales.

El número 9 de Tigre, Romero, es un verdadero tractor: conduce la pelota y no se la pueden sacar entre Martínez Quarta y Lautaro Rivero. En 30 minutos, el dominio de la pelota es compartido, pero el que parece ser mucho más eficaz es el cuadro visitante. Él público de River no perdona y ya cantan contra los jugadores.

En 25 minutos, River intenta e intenta, pero la línea de atrás del Matador está muy bien parada. Tomás Galván, que está acompañando a Juanfer Quintero, es el más desequilibrante del Millonario, que pierde por dos goles pero no se rinde ante el planteamiento de Diego Dabove.

Tigre volvió a lastimar a River en los 15 minutos y gana 2 a 0. El Matador de contra, después de una excelente conducción de Nacho Russo y una defensa de River que no se entendió, le dejó la pelota servida a Romero, que con un tiro rasante estampó el 2 a 0 parcial para el equipo de Victoria. Santiago Beltrán quedó solo en los dos goles de Tigre.

Por ahora, ruge Tigre en Ezeiza, después de un tiro cruzado de Tiago Serrago, quien surgio en el millonario, el matador gana 1-0, en un arranque inesperado que además marca un dato fuerte ya que es el primer gol que le convierten a River en lo que va del campeonato. Golpe temprano y partido cuesta arriba para los de Gallardo.

La gran novedad pasa por la lesión de Sebastián Driussi, que obliga a Gallardo a meter mano, el Muñeco le da la chance al Tanque Maxi Salas, que vuelve a tener protagonismo y buscará aprovechar la oportunidad para reencontrarse con ese peso ofensivo que ya mostró en otros momentos. River se juega más que tres puntos.

Formaciones de River Plate - Tigre:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio, Maximiliano Salas. DT:Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; David Romero, Ignacio Russo. DT:Diego Dabove

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Yamil Possi.

Hora: 20

TV: ESPN Premium

