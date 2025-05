El misterioso posteo de Boca luego de los insultos ante Lanús por la Liga Profesional: "nosotros alentamos"

La reacción de los xeneizes fue la primera en el estadio contra el ídolo, a quien no nombraron de manera explícita, Juan Román Riquelme, quien había ganado las últimas elecciones en 2023 con más del 60% de los votos.

La próxima semana (lunes o martes) el Xeneize se cruzará con Independiente en el Alberto J. Armando y una derrota podría dejar aún más en la mira a la directiva de Boca, que decidió afrontar lo que resta del Apertura con Mariano Herrón como técnico interino.

Pergolini, indignado por el posteo en las redes de Boca: "No dividan más a la gente"

Confrontado con Román desde sus tiempos de dirigente, cuando ambos fueron vicepresidentes de la gestión de Jorge Amor Ameal, Pergolini aprovechó su espacio en Vorterix para volver a pegarle a su viejo compañero. "¿De verdad Boca posteó 'nosotros alentamos'? No dividan más a la gente, por el amor de Dios. Todos alentamos", manifestó, ofuscado. Y agregó: "No pueden poner eso en la cuenta oficial del club. Todos alentamos, no sean talibanes a causa de una mala gestión".