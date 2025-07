Boxeo: La Tigresa Acuña despidió a Alejandra Locomotora Oliveras con un sentido homenaje: "Nos deja un vacío enorme"

Sin embargo, el paso del tiempo limó asperezas. “ Estoy muy triste. Hasta ayer seguía la evolución de su salud, hablaba con su hermano... Y de repente esta noticia”, lamentó Acuña en diálogo con TN. “Con el tiempo logramos reencontrarnos, dejar atrás las diferencias. Tal vez no éramos amigas, pero sí colegas con una historia compartida”, sostuvo la púgil.

El reencuentro entre ambas se dio el año pasado, en un evento público. Fue, según Acuña, un cierre necesario. “Nos matamos de risa, recordamos viejos tiempos. Me alegra haber podido decirle gracias. Me hubiese dolido mucho no tener esa oportunidad”.

Locomotora Oliveras no solo dejó títulos y estadísticas: dejó una actitud, una forma de plantarse en la vida.