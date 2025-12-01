Arrancó el complemento de Barracas y Gimnasia

Gimnasia y Esgrima La Plata vence a Barracas Central, por la cuenta mínima, el gol fue convertido por Manuel Panaro. Ambos protagonistas buscan un lugar en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional .

El partido se está jugando en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y el ganador se enfrentará a Estudiantes en semifinales.

23'30'' ST: Barracas Central estuvo cerca de anotar con disparo de Tomás Porra, pero Nelson Insfrán estuvo atento para rechazar!

23'ST: Situación para Barracas Central. Jhonatan Candia dispara y el balón pega en el palo!

Live Blog Post 22'30'' ST Promedia el segundo tiempo y Gimnasia sigue ganando el partido, por la mínima

Live Blog Post 20' ST Cambio en Gimnasia, ingresa Franco Torres por Jeremías Merlo

Live Blog Post 18' ST Ingresa Manuel Duarte en Barracas Central, deja el campo de juego Rafael Barrios

Live Blog Post 14' ST Renzo Giampaoli despeja el balón

Live Blog Post 8' ST ¡Barracas Central estuvo cerca de anotar con disparo de Facundo Bruera, pero Nelson Insfrán estuvo atento para rechazar!

Live Blog Post 1'ST Enzo Martínez se interpuso en el disparo de Facundo Bruera y salvó su arco.

Live Blog Post ¡Inicia el segundo tiempo!

Live Blog Post Reemplazo en Barracas Central, ingresa Jhonatan Candia por Iván Tapia

Live Blog Post Entra Dardo Miloc en Barracas Central, se retira del partido Siro Rosané

Live Blog Post ¡Final para el primer tiempo! Gana en forma parcial, Gimnasia con tanto de Panaro

Live Blog Post 47' PT Disparo de Enzo Martínez que se va desviado

Live Blog Post 46'PT ¡Infracción de Tomás Porra a Bautista Merlini! El juez marca tiro libre

Live Blog Post 42' PT Oportunidad para Gimnasia. Nicolás Barros Schelotto dispara y sale desviado!

Live Blog Post 40' PT Despeje para Gimnasia, a través de un rechazo de Enzo Martínez

Live Blog Post 38 PT ¡Barracas Central estuvo cerca de anotar con disparo de Tomás Porra, pero Nelson Insfrán estuvo atento para rechazar!

Live Blog Post 35 PT ¡Fernando Tobio evitó el gol de Pedro Silva Torrejón!

Live Blog Post 30 PT ¡Barracas Central estuvo cerca de anotar con disparo de Facundo Bruera, pero Enzo Martínez estuvo atento para rechazar!

Live Blog Post 28' PT Oportunidad para Barracas Central. Rodrigo Insúa dispara y sale desviado!

Live Blog Post 21' PT ¡GOOOOL de Manuel Panaro! Gimnasia festeja

Live Blog Post Hasta el promediar la primera fracción ha sido un poquito más el Lobo

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua accedió a los cuartos de final luego de imponerse por 1-0 ante Deportivo Riestra en condición de visitante. El único gol del encuentro, convertido por Nicolás Blandi a cinco minutos del final del tiempo suplementario, selló la clasificación de Barracas Central. Durante la fase regular, el equipo finalizó en la sexta posición de la Zona A con 23 puntos, lo que lo obligó a disputar la ronda anterior fuera de casa.

Por su parte, Gimnasia, bajo la conducción de Fernando Zaniratto, logró su pase tras vencer a Unión por 2-1 en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe. Los goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez permitieron al equipo platense avanzar, mientras que Cristian Tarragona descontó para el conjunto santafesino. Esta clasificación representa la primera vez que el Tripero accede a los cuartos de final desde la creación del torneo.

En la Zona B, el Lobo terminó séptimo con 22 unidades y aseguró su lugar en los playoffs en la última jornada, tras una temporada en la que su principal objetivo fue evitar el descenso, algo que consiguió gracias a sus tres victorias consecutivas: 1-0 frente a River Plate -en el Monumental-, 2-0 ante Vélez Sarsfield y un 3-0 con Platense en Vicente López.

El antecedente más reciente entre Barracas y Gimnasia favorece a este último, que ganó 1-0 como visitante el 22 de agosto de 2024 con un gol de Benjamín Domínguez. Ahora, ambos se encontrarán con un lugar en semifinales en juego y la obligación de sostener su mejor versión en un duelo decisivo.

Síntesis

Barracas Central (0): Marcelo Miño; Rafel Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa, Siro Rosané, Iván Tapia, Tomás Porra, Facundo Bruera, Ignacio Tapia. DT: Rubén Darío Insua.

Gimnasia La Plata (1): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.. DT: Fernando Zaniratto.

Minuto a minuto y estadísticas: