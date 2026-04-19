Dalvian Mall: el nuevo polo comercial que abre sus puertas a toda Mendoza

Dalvian continúa consolidando su crecimiento con la apertura de Dalvian Mall , un nuevo espacio comercial ubicado en la capital mendocina que se proyecta como un punto de encuentro para toda la comunidad. Este desarrollo amplía y potencia la propuesta existente, integrando arquitectura, servicios y espacios pensados para el disfrute cotidiano.

La puesta en marcha del mall marca un nuevo hito en la evolución del proyecto, ampliando el centro comercial que abrió sus puertas el pasado 28 de marzo. Concebido como un espacio integral y de acceso para todo público, Dalvian Mall combina propuestas de compras, gastronomía, servicios y salud en un entorno diseñado para ofrecer una experiencia diferente en la ciudad. Su inauguración oficial se realizará el sábado 25 de abril, de 17 a 21 h, con sorteos, premios, shows y actividades especialmente pensadas para acompañar este momento y dar a conocer el espacio.

Ubicado en una zona estratégica de la capital mendocina, el mall se distingue por su diseño arquitectónico, que prioriza la integración entre los espacios construidos y el entorno. La propuesta pone en valor las visuales hacia la ciudad y la montaña, generando una experiencia que combina lo urbano con lo natural en un entorno abierto y accesible.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su carácter abierto e inclusivo, ya que cuenta con acceso libre para todo público, sumando condiciones de confort como playa de estacionamiento, organización funcional de los espacios y la presencia de seguridad Dalvian .

El mall reúne una oferta diversa con más de 30 marcas confirmadas, entre ellas Banco Macro, Eneldo, Vaypol, Maxibici, Paper Point, ¡Yes!, Simona, Central de Bebidas, Zitto, Modesto, Burger Hood, Innamorato, Nüss, Decor & Arte, Renato 1986, Granja Benedetti, Tech Market, Go Bar, Fruti Shop, Mori, Luján Agrícola Punto Dalvian, Mar Cantábrico, Virgen del Valle, Al Fuego, Corazón Contento, Chachingo Dalvian y Tijeritas. A esta propuesta se suma la presencia de Clínica del Pilar, que incorpora un centro médico de alta complejidad dentro del mall, consolidando el concepto de espacio integral.

Configuración y distribución de espacios

Dalvian Mall cuenta con una superficie total aproximada de 5.130 m², organizada en tres niveles. La planta baja constituye el principal acceso peatonal y concentra gran parte de la actividad comercial. Allí se ubican locales de distintos rubros, espacios gastronómicos, servicios, galerías de circulación, baños públicos y la recepción de Clínica del Pilar. El subsuelo, con una superficie de 901 m², combina espacios comerciales con áreas del centro médico, incluyendo el centro de diagnóstico por imágenes y la guardia activa las 24 horas. En la planta alta se desarrollan los consultorios de especialidades como pediatría, ginecología, odontología, cirugía, medicina estética y un centro con cámara hiperbárica y sueroterapia. El diseño prioriza circulaciones al aire libre mediante galerías, pasajes, escalinatas y rampas, incorporando espacios verdes y áreas de descanso.

Datos de superficie

El desarrollo se implanta sobre un terreno de 12.207,23 m². La planta baja cuenta con 3.468 m² destinados a locales comerciales y servicios, la planta alta posee 761 m² correspondientes al centro médico y el subsuelo dispone de 901 m² con espacios comerciales y de salud. Esta organización optimiza la funcionalidad del conjunto y la experiencia del usuario.

Arquitectura y sistema constructivo

Dalvian Mall se resuelve mediante una combinación de estructura metálica y hormigón armado, permitiendo generar espacios amplios y flexibles. La estructura metálica se utiliza en cubiertas y entrepisos, mientras que el subsuelo incorpora hormigón armado para mayor estabilidad. Las divisiones interiores se realizaron con el sistema Newpanel, optimizando tiempos de obra y adaptabilidad. La cubierta incluye paneles con eficiencia térmica y las superficies vidriadas favorecen la luz natural. El proyecto incorpora además terrazas y galerías que amplían las áreas de uso, especialmente en sectores gastronómicos, e integra sistemas de control solar en el centro médico para mejorar el confort interior.

Desarrollo y gestión del proyecto

La construcción, gestión y administración integral estuvieron a cargo del equipo propio de Dalvian, a través de su Dirección de Obras Privadas. La obra principal se desarrolló en 19 meses y actualmente se encuentra en su etapa final, con trabajos de adecuación interna en curso. Se estima que el proyecto alcanzará su finalización total en un plazo menor a dos años.

Impacto y proyección

La apertura de Dalvian Mall representa un aporte significativo al desarrollo de la capital mendocina, generando empleo y dinamizando la actividad económica. Su propuesta integral lo posiciona como un nuevo polo de atracción para toda la provincia, con el objetivo de transformar sus plazas y espacios comunes en un punto de encuentro cultural mediante la programación de eventos periódicos abiertos a toda la comunidad. Dalvian Mall se proyecta así como un nuevo referente urbano donde la funcionalidad, el diseño y el entorno invitan a hacerlo parte de la vida diaria en Mendoza.

Inauguración oficial Sábado 25 de abril | 17 a 21 h Sorteos · Premios · Shows · Actividades especiales