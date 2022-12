Zaira Nara posó con una bikini tiro alto y encandiló a todos en las playas de Punta del Este

El verano llegó para quedarse un buen tiempo y son varios los famosos que decidieron vacacionar en diversos lugares del sur del hemisferio. Una de ellas es Zaira Nara, quien se dejó ver en Uruguay.

En su cuenta de Instagram, donde posee más de 5.1 millones de seguidores, la hermana de Wanda pasó una tarde de relax en las costas de Punta del Este.

Zaira Nara deslumbró en Punta del Este

“Punta, gusto mucho de vos”, colocó Nara a modo de descripción en este posteo que cosechó más de 25 mil likes a las pocas de publicar este material.

Allí se la pudo ver con una visera oscura en sus cabellera, donde se protegió del sol y en cuanto a vestimenta decidió colocarse una bikini tiro alto negra y color crema en la parte superior.

Lo curioso de esta publicación es que se encontraba en las rocas de este maravilloso lugar, y allí se la pudo observar realizando las más sugerentes poses mientras que de fondo se podía observar territorio argentino.

Zaira Nara disfruta del mar vestida con un provocativo suéter

Zaira Nara se encuentra de vacaciones en Punta del Este, Uruguay y allí vive grandes momentos junto a su familia, transformando esta ciudad vecina en su segundo hogar, debido a los veranos pasados allí y a su época de modelo, donde dijo presente en grandes cantidades de desfiles que se han realizado en ese lugar.

En las últimas horas, Zaira Nara decidió compartir sus días vacacionales en Punta del Este con su familia. A través de su cuenta de Instagram mostró los detalles de sus días posnavidad y sus seguidores alucinaron.

Zaira Nara muy relajada en Punta del Este

En uno de sus últimos posteos, la modelo reveló que se llevó a las vacaciones un sweater muy particular: “El sweater que no me voy a sacar en toda la temporada, es de mi colección”.

La prenda tiene un valor superior a los 30 mil pesos argentinos.