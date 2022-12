Las fotos de Zaira Nara disfrutando del mar vestida con un suéter y sus largas piernas al descubierto

Zaira Nara se tomó algunos días de vacaciones y decidió viajar a Punta del Este para disfrutarlo con su familia. La morocha es una de las modelos más icónicas de la moda argentina y esa ciudad es su segunda casa.

Zaira Nara muy relajada en Punta del Este

Durante muchos años, la hermana de Wanda Nara pisó fuerte en las mejores pasarelas de moda de Argentina y los países vecinos. De esta manera, Punta del Este puede considerarse su segunda casa por la gran cantidad de desfiles que se han realizado en ese lugar.

Por sus increíbles paisajes y clima en estos meses, Zaira Nara decidió compartir sus días vacacionales en Punta del Este con su familia. A través de su cuenta de Instagram mostró los detalles de sus días posnavidad y sus seguidores alucinaron.

En su último posteo, la modelo reveló que se llevó a las vacaciones un sueter particular: “El sweater que no me voy a sacar en toda la temporada, es de mi colección”.

En el carrete de fotografías, Zaira posó con un cómodo sweater color manteca que le sirvió para abrigarse en las frescas noches de verano. Para la parte de abajo, eligió seguir con la bikini estampada que utilizó para meterse en el mar, así dejó al descubierto sus piernas muy largas.

Zaira Nara posó con su conjunto rosa navideño

Lejos de tener proyectos en televisión, Zaira Nara apuesta completamente a sus redes sociales y al mundo del modelaje. Sin dudas, es una de las modelos más experimentadas y lo demostró en su última producción de fotos.

Días antes de que se celebre Navidad, la morocha puso todo su talento sobre la mesa y modeló para una producción que se enfocó totalmente en esta fiesta en particular.

Con la temática navideña pero minimalista, el fondo de las imágenes constó solamente de un fondo rosa y una bola gigantesca del arbolito de Navidad. En cuanto a la modelo, posó con conjuntos muy delicados y cómodos.

Zaira Nara se adelanta a la Navidad.

El primero de ellos es un corpiño blanco de breteles anchos y un culotte del clásico color rosa que las abuelas suelen regalar a sus hijas y nietas en la Navidad. Para el segundo look, Zaira posó con lo que parece ser un pijama compuesto por una musculosa de breteles atada a un costado y una colaless de tiras regulables, ambas prendas con el mismo estampado rosa.