Zaira Nara casi pierde su primera cita con su actual esposo por culpa de Paula Chaves

Zaira Nara y Paula Chaves han manifestado en varias oportunidades que su relación es tan fuerte al punto tal que se consideran casi hermanas. Son confidentes y se apoyan mutuamente en las circunstancias más duras así como también, comparten las mejores noticias. Todo eso les permite acumular un historial de anécdotas que pocos conocen y una de ellas salió a la luz en ‘Los Mammones’.

Alentada por su amiga, Zaira contó el día que tuvo que suspender la mitad de su primera cita con su actual pareja, Jako, por un llamado de urgencia de su amiga, según Pronto.

“Ella no sabía que yo iba a verme con Jako. Era todo muy nuevo, no dije nada... mi primera salida en 6 meses. La cosa es que me estaba maquillando para ir a su casa porque habíamos quedado en cocinar juntos... ahi me llamó Pau y me dice ‘gordi, necesito que me vengas a bañar’... ella se había quebrado en el Bailando y no podía sola”, relató Zaira.

“Yo soy una amiga culposa que siempre tengo que estar ahí si me necesitás. No me doy cuenta el grado de emergencia, me creo que es una catástrofe”, agregó entre risas.

“Pensé ¿qué hago? Era la primera cita a ciegas de mi vida. La cosa es que fui.... encima ella es alta, le tenía que pasar la esponja encima Paula no podía mover la pierda, mojársela nada. Tenía un yeso enorme, fue un quilombo”, continuo su historia la modelo.

No obstante, las cosas volvieron a la normalidad y por más que llegó tarde, Zaira tuvo su encuentro: “Con Pau vivíamos a 3 cuadras de diferencia en Las Cañitas. Después de bañarla, volví a mi casa, me cambié y fui a la cena, fue mucho más breve”.