Yanina Screpante: enfurecido habló el encargado de la mudanza tras el desalojo

Hace poco, se supo sobre el desalojo de Yanina Screpante, la ex novia de Ezequiel el Pocho Lavezzi, que debía concretarse este jueves. Luego de ello, se generó una insólita pelea entre el fletero a cargo de mudar las pertenencias de la ex modelo y Yanina Latorre, quien en LAM dio una información que, a juzgar por los dichos del trabajador, parece ser equivocada.

Este miércoles, la panelista contó que se había enterado del desalojo de Screpante porque ésta no le habría pagado, o le habría pagado de menos de lo pactado, al hombre que le hizo la mudanza del departamento a nombre de su ex que ella ocupaba desde hacía años.

Dicho esto, la ex pareja del Pocho desmintió haber tenido algún tipo de conflicto con la empresa en cuestión y estalló contra Latorre a través de un audio que envió a Instrusos, de América.

Yanina Screpante. Foto: Instagram

“Es todo mentira lo que dijo. Yo ya me mudé del departamento hace rato y mañana tengo que entregar las llaves”, comenzó diciendo. Y agregó: “Es un acuerdo confidencial, pero se ve que de la parte contraria se olvidaron. Te paso el número de mi abogada que te lo va a saber explicar mejor...”.

“Me está escribiendo el fletero. ¿Querés escuchar lo que dice de vos?”, le preguntó este jueves a la mañana Ángel de Brito (45) a su panelista. “No, no me interesa”, le contestó Latorre sin ánimos de confrontación. “Bueno, lo vas a escuchar igual”, le anticipó el conductor.

Ángel de Brito

“Yo soy el dueño de la empresa que le hizo a Yanina Screpante la mudanza. Están diciendo cualquier cosa. No soy ni un tirado...”, comenzó diciendo el hombre. A lo que la angelita aclaró, indignada: “Nadie dijo que era un tirado”.

El trabajador también aseguró: “No digo el nombre de mi empresa porque no me interesa, pero si vos (por Ángel) me llamás y yo te cuento. Decile a Yanina (Latorre) que la mudanza está paga y que no la conozco ni sé quién es. Ella tampoco me conoce ni sabe quién soy yo. Me viene a decir que soy una persona tirada, que no sé qué”.

“Yo no dije nada. Nunca. No es un término que utilizo. No podemos discutir con el fletero...”, despotricó la panelista. “Sí podemos, y mucho más”, le aclaró Ángel con una sonrisa maliciosa.

Yanina Latorre

“Cualquier duda que tenga Yanina Latorre que me llame ella y necesito que por favor pida disculpas por lo que dijo ayer de que la mudanza no fue paga... nada que ver, la pagaron en tiempo y forma. Le dieron propina a los peones, a la gente que laburó. Así que no sabe nada...”, agregó el dueño del flete.

“¿Por qué voy a pedir disculpas? Si no ofendí a nadie... Por ahí cambiaron el discurso... Sin embargo, el fletero que me llamó tenía toda la razón porque tuve la primicia de que el departamento estaba vacío y no lo sabía nadie”, se excusó Latorre. Y cerró: “Me enteré por un fletero que habían vaciado el departamento, perdido un juicio y hoy (por este jueves) se hacía el desalojo”.

El desalojo de Yanina Screpante

Según Yanina Latorre, Screpante primero perdió el juicio de atribución de vivienda que le había iniciado a Lavezzi para quedarse con ese departamento en el que ahora, desde hace algunos años, ella vivía con su actual pareja y estaba a nombre de su ex.

El romance de Ezequiel "Pocho" Lavezzi con Yanina Screpante quedó en el pasado.

“Pero como Screpante apeló, llegó hasta la Corte y se quedó, no se fue. Dos años y medio que siguió quedándose. El Pocho se enojó, más que ella vivía con el novio, y él mantenía el departamento: pagaba las expensas y los gastos fijos (luz, teléfono, gas)”, precisó la panelista.

Y explicó: “Se lo pidieron de buena manera, la llamó la abogada (de Lavezzi) y como no se iba, le iniciaron un juicio de desalojo que perdió. No se fue tampoco, hubo una audiencia y la jueza le dijo claro: ‘O te vas o te tengo que sacar con la Policía y la vas a pasar mal’”.

Las llaves de la propiedad finalmente fueron entregadas este jueves por la mañana de acuerdo a información que brindó la panelista de Intrusos Paula Varela.

El nuevo amor de Yanina Screpante

Después de estar ocho años de novia con Ezequiel el Pocho Lavezzi, Yanina volvió a apostar al amor y así ella misma lo confirmaba a mediados de diciembre de 2019, en el programa Incorrectas. “Antes de conocerlo estaba como que no quería novio, no quería nada, ocho años en pareja… Y lo conocí. Lo único que le pedí al universo y me lo trajo. Que me hace el desayuno, todo… Es perfecto. Pero de a poco, de poco”, dijo la modelo en aquella oportunidad.

Yanina Screpante y su novio en la playa

Con Federico Rozas, la modelo sigue disfrutando de una linda relación y así lo vemos reflejado en su cuenta de Instagram donde además, Screpante comparte otros aspectos cotidianos como fotografías de sus seres más queridos, como su mamá y papá y hasta su mascota.