Cómo es la vida de la desalojada Yanina Screpante, la ex del Pocho Lavezzi

Hace muy poquito supimos que Ezequiel “El Pocho” Lavezzi ganó el juicio que le inició a Yanina Screpante, su expareja, y como consecuencia, la modelo deberá desalojar el lujoso departamento de Olivos donde vive con su actual pareja. Ahora, ponemos la mirada sobre la vida actual de la modelo y cómo se muestra en sus redes sociales.

Después de estar ocho años de novia con Ezequiel el Pocho Lavezzi, Yanina volvió a apostar al amor y así ella misma lo confirmaba a mediados de diciembre de 2019, en el programa Incorrectas. “Antes de conocerlo estaba como que no quería novio, no quería nada, ocho años en pareja… Y lo conocí. Lo único que le pedí al universo y me lo trajo. Que me hace el desayuno, todo… Es perfecto. Pero de a poco, de poco”, dijo la modelo en aquella oportunidad.

Con Federico Rozas, la modelo sigue disfrutando de una linda relación y así lo vemos reflejado en su cuenta de Instagram donde además, Screpante comparte otros aspectos cotidianos como fotografías de sus seres más queridos, como su mamá y papá y hasta su mascota.

Yanina Screpante y su novio.

Divertidos y enomarados, así podemos ver a la parejita, en el perfil de Instagram de Yanina. Además, la modelo dedicó cariñosos posteos para sus padres.

Yanina Screpante y su madre, en Instagram.

“Feliz día a la mejor de todas!!! ❤️❤️Súper Mamá incondicional.Te quiero”, escribió Yanina junto a la publicación.

Tanto en sus historias de Instagram como en publicaciones de su perfil, Yanina Screpante demostró su amor por los gatos.

Yanina Screpante y su mascota.

Por disposición de la justicia, este jueves Yanina Screpante deberá entregar las llaves del departamento de Lavezzi

