El Pocho Lavezzi ganó el juicio por el departamento de Olivos y Yanina Screpante será desalojada

En las últimas horas se reveló que Ezequiel “El Pocho” Lavezzi ganó el juicio que le inició a Yanina Screpante, su expareja, y como consecuencia, la modelo deberá desalojar el lujoso departamento de Olivos donde vive con su actual pareja.

Tras ocho años juntos, la pareja se separó en malos términos en el año 2018, en medio de rumores de infidelidad por parte de él. Desde entonces ambos mantuvieron un dilatado conflicto legal, en donde Yanina reclamaba una compensación económica de 15 millones de dólares. La modelo aseguraba que había dejado de ganar ese dinero por dejar su carrera como modelo para seguirlo y estar con el Pocho.

Finalmente, este miércoles en “Los Ángeles de la Mañana”, Yanina Latorre dio la noticia sobre el resultado del juicio: “Ella perdió el juicio de atribución de vivienda. Llegó hasta la Corte porque apeló en reiteradas oportunidades. También hay otro juicio en el que ella le pide 15 millones de dólares en compensación económica como concubina”.

Además, la panelista aseguró que Screpante debería haber abandonado la propiedad, pero no lo hizo por más de dos años: “Pocho se enoja porque ella vivía ahí con su nueva pareja. Él nunca dejó de pagar los gastos del departamento. Como ella no se iba, le inician un juicio por desalojo que lo pierde. No se va tampoco, entonces hubo una audiencia y la jueza le dijo que si no dejaba el departamento la iba a tener que desalojar. Ella pidió un acuerdo de confidencialidad para que no se supiera que se iba”.

“Mañana se tiene que presentar Screpante con sus abogados y los de Lavezzi en la puerta del edificio para dar las llaves y que controlen. Luego vendrá el juicio retributivo en el que ella deberá pagar los gastos de los impuestos y las expensas”, expresó Latorre.

Sobre el juicio por los 15 millones de dólares, Yanina expresó que Lavezzi no quiere pagar esa cifra: “En compensación el Pocho le dejó tres millones de dólares, entre pago en escritura de donaciones de propiedades y cuotas percibidas en una cuenta de Suiza. Además le dio un departamento en Olivos con cochera, un auto, lotes en Cardales y ocho propiedades que construyó a nombre de la madre de Yanina para garantizarle ingresos, sin contar los objetos de lujo que le regaló”, finalizó la periodista.