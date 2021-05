Yanina Latorre sin filtro: le dijo a Marcela Tauro que está desperdiciada en el programa de Fantino

Con Ángel De Brito desde Miami, el programa va rotando de conductoras entre las angelitas que esperan ansiosas el regreso del conductor que viajó a Estados Unidos para vacunarse.

A punto de debutar en “ShowMatch: La Academia” (El Trece), De Brito se conecta vía streaming y participa del ciclo de espectáculos.

Esta semana Marcela Tauro se conectó con el piso y en una charla con las panelistas habló de todo y no calló nada. Una de las frases más fuertes que emitió, fue calificar de “cagón” a Horacio Cabak en medio del escándalo por su separación.

En medio de la charla Ángel le dijo a Tauro: “Cuando quieras sos angelita invitada. Y cuando quieras sos angelita (titular), porque el público te pide mucho”.

Agradecida por la invitación, la ex Intrusos comentó: “Yo tengo miedo de que Cinthia Fernández me diga algo. O Yanina Latorre…”, sin terminar de decir la frase, la mujer de Diego Latorre exclamó: “Tendrías que ser angelita”, comenzó diciendo.

Luego sumó: “Estás desperdiciada, Reina, acá la romperías. Yo te veo a la tarde (en Fantino a la tarde) callada, muda. Esto es lo tuyo”.

Risueña y sorprendida por el comentario de la rubia Tauro comentó: “¡No me metan en más quilombos de los que ya tengo! Yo ahí me llevo bien, me quedo bien”, finalizó divertida.