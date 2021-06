Yanina Latorre está indignada porque no puede regresar al país desde Miami y estallaron las burlas en redes

Este lunes, la noticia de la bronca de Yanina Latorre en las redes sociales no pasó inadvertida porque la panelista se quejó de las nuevas medidas del Gobierno nacional por las cuales solo podrán ingresar desde el exterior 600 personas por día.

Esta decisión responde a frenar el ingreso al país de los infectados con la variante Delta del Covid 19 y, por esa razón la rubia no se quedó callada y dijo de todo en sus redes sociales.

Por si esto no fuera poco, la mujer de Diego Latorre también se molestó al saber que quienes ingresen al país deberán aislarse en hoteles o en sus casas, según determine cada gobierno provincial, durante al menos 10 días.

“Todo el mundo está mejorando, está abriendo, acá hay una vida, les juro. Vienen a Miami, la gente usa barbijo, están vacunando, hisopados, pero no es lo que estamos viviendo en Buenos Aires, la psicosis de la gente, no digo lo de los casos. Acá hay una vida normal, a nosotros nos tienen como ganado”, comenzó diciendo Yanina.

“Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuánto, que vaya a un hotel 10 días de cuarentena. Pero... ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo y ponerse a laburar ¿se la agarran con nosotros porque viajamos?”, manifestó furiosa la mediática.

Luego de sus dichos, Latorre se convirtió en tendencia en las redes sociales cuando muchos usuarios se burlaron de la situación de la mediática varada en Miami.

“Yanina Latorre se fue a Miami a vacunarse con sus hijos haciéndose la mala que acá seguro no la dejaban vacunarse y ahora Alberto no la deja volver al país ajajaja. Una pena mi reina”, “Yanina Latorre logró eliminar la grieta, todos están de acuerdo con que no vuelva al país”, “No puede entrar Yanina Latorre al país. Una buena del gobierno”, “¿Yanina Latorre no puede volver? Gestión Alberto Fernández, se ganó mi respaldo”, “Yanina Latorre no puede volver al pais... ¿quién se anota para ir a festejar al Obelisco?”, fueron algunos de los posteos de las redes contra la rubia que nunca deja de llamar la atención.