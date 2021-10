Ximena de Bake Off y Marcos Olaguibet de La Voz Argentina tuvieron un ardiente ida y vuelta en redes

Luego de que a Ximena de Bake Off Argentina fue vinculada emocionalmente con Gino, su excompañero de programa, la joven tuvo un picante intercambio de palabras con Marcos Olaguibet, exparticipante y semifinalista de La Voz Argentina.

La pastelera amateur blanqueó en su cuenta de Tiwtter que había recibido un mensaje del mendocino y lo describió como el “rubio hermoso de La Voz Argentina”.

Es que al parecer, Ximena es una de las tantas y tantos que cayeron rendidos a los pies del joven cantante que se ganó al público joven y que fue señalado como el “sex symbol” del programa de Telefe.

Picante ida y vuelta entre Ximena y Marcos Olaguibet.

“Marcos (el rubio hermoso) de ‘La Voz Argentina’, me puso que me estaba viendo”, publicó la cocinera en su cuenta de Twitter.

Pero y comentario no quedó ahí, sino que blanqueó que el cantante de San Martín le gusta. “Me haces mal marcos, cantame toda (?ahree”, escribió sin rodeos.

Atento a lo que pasa en esta red social y sin que hayan etiquetado, Marcos le respondió el tuit a la joven marplatense y ella quedó sorprendida. “Jajajajaj! Hola reina, sale ese hojaldre. E”, comentó Olaguibet y recibió cientos de ‘me gustas’.

Por su parte, Ximena no se quedó atrás y respondió: “Hola reyyy jajajajjaa a mi no me salió el hojaldre ayerr”.