Wanda Nara publicó una declaración al cuerpo de la mujer para hacer frente a las constantes críticas

Wanda Nara al desnudo. Así podría llamarse a la nueva publicación que la mujer de Mauro Icardi hizo en sus redes. Lejos de ser uno de los provocadores posteos que suele colgar en su perfil, Wanda se tomó el tiempo para hacer una declaración en defensa de todas las mujeres, especialmente aquellas que pasan por cambios corporales. En su caso, fueron cinco embarazos, “cinco cesareas”, como aclara en el video en donde se la puede ver posando en ropa interior frente al espejo.

“Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente”, comienza poniendo en la publicación. “Espere... baje 5 veces de peso escuche críticas y mas críticas (casi siempre de mujeres)”, continuó poniendo en referencia a los ataques y comentarios que suele recibir en las redes a causa de su físico. Usualmente es acusada de usar demasiado photoshop.

Sin embargo, la modelo también explicó que no se cierra a todas las posibilidades: “Cada cuerpo es distinto, cada mujer elige que hacer con su estética... apruebo todo lo que nos haga sentir mejor. Y nunca me lastiman las críticas todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo más duro más flaco...”.

“Lo que me diferencia es mi personalidad mi seguridad eso no lo cambia un filtro un cirujano y ningún retoque...”, explicó Wanda en esta publicación de San Valentín donde celebraba el amor propio. “Muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad esa te gana o te pierde para siempre”.

La modelo es madre de cinco hijos.

Su posteo consiguió más de 3.2 millones de likes y, a diferencia de muchas otras de sus publicaciones, la recepción de sus seguidores fue de total aceptación.

Ana Rosenfeld fue una de las que comentó su publicación con otro mensaje: “Tu mensaje es muy sano! Las mujeres No deben juzgar a otra mujer criticando lo exterior, tu interior es maravilloso y tu personalidad y convicciones te hacen pisar fuerte y segura! No muchos tienen la suerte de conocerte como te conozco yo”, decía en el texto la abogada.