Wanda Nara fue víctima de la censura en Instagram y disparó contra Sol Pérez

Wanda Nara nos tiene acostumbrado a compartir intimidades en sus redes sociales y esta vez decidió subir una foto hot en bikini, algo que ha hecho más de una vez. Sin embargo, en esta ocasión Instagram la alertó que la misma fue censurada.

Debido a esta situación, la modelo volvió a subir la misma postal agregándole un ícono, y la acompañó con algunas historias donde realizaba un duro descargo.

“Mi foto tenía casi 700 mil likes. Me la borraron por no seguir las reglas de Instagram. La pregunta es: ¿cuáles son las reglas? ¿Y si son para todos igual? ¿Soy el único (emoji de una manzana) en Instagram?” se preguntó Wanda totalmente enfurecida, al mismo tiempo que arremetió contra el contenido que publica Sol Pérez: “Pero si denuncian mi humilde (emoji de manzana) con el de @lasobrideprerez qué hacen? ¿Va presa? 2021 estamos no en el 1810”.

Por su parte, la ex chica del clima se divirtió con la mención y le devolvió el guiño con un simpático mensaje: “Mi amor ese (emoji de durazno) hace mal a la salud jaja”.

En palabras de Wanda, el motivo por el que la red social bajó su posteo se debe a las denuncias realizadas por otras mujeres: “¿Quien fue ? ¿Las mismas que luchamos por nuestros derechos, libertad e igualdad ? ¿El mio no? Y otros ¿por qué si ? Estamos en 2021 o 1810…la envidia entre mujeres es una de las cosas mas feas que nosotras mismas podemos hacernos”.

La censura de Instagram a Wanda /@wanda_icardi

El descargo de Wanda /@wanda_icardi

Por motivos de pandemia, su esposo Mauro Icardi habría decidido que la familia pase esta temporada de verano en el viejo continente, sin desplazamientos hacia otras partes del mundo.

Al parecer, a Wanda no le gustó esto y publicó la foto con un jugado bikini expresando: “¿Qué hago con mis bikinis y con mis planes? A) Andate sola. B) Dejalo en el campo con los nenes. C) Matate.”

“Vení conmigo”, le respondió rápidamente Zaira Nara a su hermana en la publicación que había conseguido más de cuatrocientos mil “me gusta” en menos de dos horas. Mientras que las mismas invitaciones fueron enviadas por miles de sus seguidores, aunque algunos graciosos fueron por más: “Andate con Maxi”.

La actual publicación de la mediática cuenta en este momento con más de 500 mil likes y el apoyo de otras celebridades que la respaldaron y repudiaron la censura de su anterior posteo.