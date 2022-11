Wanda Nara compartió provocativas fotos en bikini y le llovieron las críticas por abusar del photoshop

Wanda Nara siempre es tema o se las rebusca para serlo. Esta vez, la empresaria fue duramente criticada por sus seguidores por compartir fotos en las que habría abusado del photoshop, en las que posó en traje de baño para promocionar su línea de bikinis.

Desde hace un tiempo que Wanda decidió emprender con una línea de bikinis, de cosméticos y recientemente lanzó una línea de ropa deportiva, que para el lanzamiento llamó a L-Gante para que sea la cara de la promoción junto a ella.

Ahora, la modelo subió una seguidilla de imágenes en las que posa con una bikini negra y en otras con una malla enteriza del mismo color. Si bien se llevó los halagos de muchos, no faltaron quienes le hicieron ver que “no parece ella en las fotos” y la incentivaron a mostrarse tal como es.

Wanda Nara criticada por retocar sus fotos.

Si bien Wanda aclaró que se trata de trajes de baño de la temporada pasada, una sesión de fotos que hizo hace un tiempo en Milán, de igual manera percibieron algunos “errores” que la mandaron al frente por los retoques que le hizo a las imágenes.

“Esto es temporada pasada de WN @wanda.swim este año nos superamos. Atentas !!!!”, se limitó a escribir Wanda al pie de su posteo, que en apenas una hora superó los 142.700 “me gustas”.

“La última foto esta re mal fíjate tu cuello. Mostrate real. No muestre algo que no sos. Que te hace ver mal. Al natural se te ve mejor. Querete tal cual sos”, “Pásame la app para hacerme fotoshop por favor”, “Basta de ocultar cuerpos reales. Cansan”, “Wan no tenes ese brazito ni de onda”, comentaron algunos usuarios.

“Un poquito más de Photoshop y ya ni es ella jaja parece que hubieran puesto la cabeza en un cuerpo que no es ella”, “Sería bueno que muestren su cuerpo real, semejante Photoshop? para que?”, “Cada vez mas fotoshop jajajaj en cualquier momento desaparece”, fueron otros mensajes que le dejaron al pie de sus fotos.

Wanda Nara se abrió el sobretodo en París y dejó ver un tatuaje muy íntimo

La exinvestigadora de “Quién es la Máscara” compartió una foto que se tomó al pie de la Torre Eiffel con la que compartió uno de sus secretos mejores guardados: un tatuaje íntimo que hasta el momento solo conocían sus parejas.

La rubia se llevó todos los halagos y recibió todo tipo de propuestas al posar sin ropa interior, cubriendo su cuerpo solo con un sobretodo de cuero. Además, a su look sumó unas bucaneras negras de cuero con las que lució más sensual.

Wanda Nara posó al límite y le llovieron todo tipo de propuestas.

La hermana de Zaira Nara, al momento de tomarse la fotografía, se abrió el tapado y en pleno París, casi deja ver sus partes íntimas. De esta forma, rozó la censura de la red social y jugó con la imaginación de sus seguidores.

“Ojo con la nena Wan”, “No tengo un mercedes como lgante pero si tengo bici, pensalo Wanda”, “Me vas a matar de amor Wan”, “Dulce wan. Estas mas buena que un alfajor de dulce leche”, “Quiero retruco”, “En cualquier momento matas a alguno de un infarto”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron debajo de su posteo.