WACHA: ¿A qué se refiere la palabra que muchas famosas se están escribiendo en los labios?

Desde hace algunos días se viene publicando. En un principio parecía algo de una sola famosa, solo una onda para ponerse cool para la foto, pero de repente comenzaron a aparecer varias fotos con la misma tendencia: los labios pintados y escritos con la palabra “wacha”.

La coincidencia era demasiada y por eso los usuarios comenzaron a investigar sobre las posibilidades, algunos apuntaban a un nuevo tema en el caso de las cantantes, mientras otros pensaban que se trataba de algún tipo de movimiento contra el femicidio por parte de las actrices. Pero el prospecto de mujeres que se sumaban a las fotos se iba ampliando, y había desde influencers y periodistas a maquilladores y artistas.

Entre ellas estaban Romina Malaspina , la cantante Emilia Mernes , la influencer Ms. Elena Rose y la cantante Mel Lezcano, por solo nombrar algunas.

Romina Malaspina se sumó.

La cantante también se sumó

La influencer Elena Rose publicó un video.

Emilia Mernes.

“¿Alguien me pude decir de que se trata?”, era la pregunta que reclamaban muchos usuarios por sus redes y comentando en las fotos de las famosas de las que son seguidores. mientras las fotos acumulaban likes, habían dos jóvenes felices de conseguir su cometido: la expectativa en redes.

La sorpresa de Duki y Khea

Al parecer, todo es una movida publicitaria para anunciar el próximo tema que van a sacar en conjunto los trapero Duki y Khea.

Los traperos vienen con un temazo.

La publicación de Duki en sus redes.

Los internautas lo descubrieron cuando el mismo Duki publicó una foto donde se veían unos labios con la palabra, nombre de su nueva canción. Una clara referencia a la actitud de muchas jóvenes en redes. Aunque hay un corto trailer, el tema en realidad sale esta misma noche, a las 21 hrs. por YouTube.

¿Vos te sumarías?