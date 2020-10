¡Viva el amor! Claribel Medina confesó que se enamoró de su albañil

Claribel Medina junto a su hija Agostina Alarcón deslumbran en el “Cantando por un Sueño” (El Trece) y obtienen excelentes resultados en cada una de sus performances en el programa de LaFlia.

Hace algunos días, se conoció la noticia que Claribel encontró el amor luego de pasar mucho tiempo sola y ella misma lo contó en “LAM” (El Trece) cuando visitó el piso del programa de Ángel De Brito.

La actriz sorprendió a todos al contar que un solo gesto de un trabajador de la construcción logró enamorarla de una manera insospechada: “Estoy muy bien. Tengo un chico muy interesante. Bueno, no es un chico, es un muchacho, ¿no? Es un muchacho grande. También es músico, pero no vive de la música, se dedica a la construcción. Tiene un color bastante interesante”, comenzó relatando la actriz.

“Un día llega el pintor, otro día llegar el constructor, llegan todos los personajes y es muy interesante. Lo conocí un día que estaba cantando y no estaba en un estado físico muy interesante yo. Venía de ensayar y estaba espantosa”, relató.

Sobre cómo se conocieron la participante del reality de canto dijo: “Se me dañó el equipo y él me dijo ´te presto el equipo´, y así nació la relación”, contó la ex esposa de Pablo Alarcón.

“El negro es un compañero enorme, un hombre muy silencioso, la que habla soy yo. Ojo, por momentos no nos damos ni bola. Nos encontramos cuando queremos, hacemos citas adentro de casa”, dijo Claribel sobre la persona con el que volvió a apostar a la convivencia y que, a priori, no sabía que ella era famosa hasta que vio una gigantografía de una obra de teatro en Córdoba.

Para finalizar Medina relató: “Somos de escuchar música, de reírnos mucho, de tocar instrumentos juntos. Va apareciendo una relación que es hermosa, que se va proyectando según lo que cada uno siente”.