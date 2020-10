Agostina, la hija de Claribel Medina y Pablo Alarcón, es delivery cuando se apagan las cámaras del “Cantando”

Agostina Alarcón la rompió anoche en la pista del “Cantando 2020” al interpretar “Santo santo” junto a su mamá, Claribel Medina, y Rocío Quiroz. Por eso estuvo en “Los ángeles de la mañana” y se animó a contestar todo lo que las angelitas le consultaron.

“Aclaraste que tenías un nivel distinto al de tu mamá porque te dedicás a otra cosa”, soltó Maite Peñoñori y la también hija del actor Pablo Alarcón dijo: “Sentí como que el jurado me había tratado de inferior, que no estaba en la misma liga que mi mamá. No puedo estar en la misma liga porque tengo 26 años y eso ya nos pone en un lugar diferente. Mi mamá tiene años de trayectoria”.

“Trabajo del humor y hago personajes bizarros por llamarlos de alguna manera. Vivo de hacer delivery en moto, es un laburo re digno y me ha dado de comer durante esta pandemia, que nos destrozó económicamente a mí y a mi familia”, confió.

“Salí a laburar como una guerrera, más que nunca”, confesó la joven que hace tiempo atrás se sinceró en las historias de Instagram sobre el consumo de drogas.

“Lo usaba recreativamente, consumía una vez al mes y hubo un momento en el que dije ‘que paja’ que no estoy haciendo nada en la vida. Cuando empecé a bailar me hice fanática del estado saludable, ahora si salgo a las diez de la noche es porque fui al teatro”, comentó la participante que disfruta cada vez que sale a escena por la pantalla de El Trece.