Video: Claudia Villafañe se cruzó en vivo con Rocío Oliva y le aclaró por qué no pudo entrar al velorio de Maradona

Y un día, Claudia Villafañe rompió el silencio. Tras más de cuatro meses de silencio, la ex esposa de Diego Maradona habló por primera vez de la causa que rodea al fallecimiento del ex futbolista.

Lo sorprendente fue que la organizadora de eventos decidió hacerlo en el programa Polémica en el bar, llamando en vivo durante el programa de este martes y realizando un duro descargo contra todos los que rodeaban al ex futbolista antes de su fallecimiento.

En primer lugar, Claudia apuntó contra el abogado Mauricio D´Alessandro, encargado de la defensa de Matías Morla. “No puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí, después de que salieran todos los audios como evidencia de todo lo que le estaban haciendo a Diego pueden salir hablando de años pasados y metiéndome a mi. Yo no hice nada que no haya estado avalado por los hijos y las hermanas de Diego, no me tomé ninguna atribución de ningún tipo. Preguntele a Stinfale, que estuvo ahí y no se por qué no se movió de ahí”, empezó diciendo.

Rápidamente surgió un careo con Rocío Oliva, la última pareja de Diego, quien no pudo ingresar al velorio de Maradona en Casa Rosada por pedido explícito de la familia. “Y si a Rocío le queda alguna duda sobre quién no la dejó entrar, que le pregunte a Stinfale. Él fue el que me vino a preguntar qué hacer y yo dije que no tenía nada que ver. Ella me conoce muy bien, como todos los que están ahí. Se les murió la gallina de los huevos de oro, pero yo no hice nada que no correspondiese”, afirmó Claudia, aclarando una vez más que ella no fue quien le prohibió la entrada a Oliva.

“Yo se lo que hice, si vos me queres creer o no es problema tuyo. Vos me llamaste para decirme que te ponías a disposición de las chicas porque estabas de su lado. Te dije que podías contar que habíamos hablado pero no lo que habíamos hablado, y vos fuiste y lo contaste”, agregó.

Por otro lado, la organizadora de eventos dio detalles desconocidos sobre su relación con Maradona: “Tengo llamadas de Diego del domingo 21 de noviembre en mi celular, él si hablaba conmigo. Que no lo hiciéramos público no quiere decir que no hablásemos. Sabíamos separar muy bien las cosas y Rocío lo sabe muy bien. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie”

“Me quieren hacer quedar como la mala de la película y no lo soy, D´Alessandro está defendiendo lo indefendible. Ellos mismos dejan expuesto que lo tenían secuestrado, que se les cortaba el chorro. Vos dijiste que conmigo no hablaba y yo tengo la captura de que si me llamó. Diego me veía, me abrazaba y bailaba conmigo. Lo que nosotros vivíamos lo vivíamos en familia y ustedes no se tienen por qué enterar. El entorno de él si estaba y sabía de esto”, planteó furiosa Claudia.

La ganadora de Masterchef Celebrity volvió a apuntar contra el entorno de Diego y afirmó: “La gente sabe quién es cada uno y con todo lo que está saliendo la condena social ya la tienen, por eso no salen por ningún lado y por eso no dan la cara. No se si van a salir más cosas pero seguramente si, dijeron que hay más de siete mil audios. Acá nadie piensa que los que sufren son los hijos, los que escuchan eso son los hijos y las personas que a Diego lo quisieron de verdad. No se puede creer cómo lo trataban y lo destrataban. No puedo creer el destrato que tenían para él como persona. Vivían de él, eran los únicos que estaban cerca y lo único en lo que pensaban era alejarlo de las personas que realmente lo querían. Hay un audio de su psicólogo donde dicen que Gianinna quería verlo y él mismo dice que es mejor que Diego se quede solo y que no lo molesten. Piensen lo que quieran”.

Claudia, quien contó que no tenía idea del documental que estaba armando Infobae sobre la investigación tras la muerte de Diego, volvió a disparar contra D´Alessandro y lo acusó de haberse ensañado con sus hijas: “Diego tiene cinco hijos, involucren a los cinco. La mayoría de la prensa y el doctor D´Alessandro hablan de las hijas solo cuando es algo malo y solo hablan de Dalma y Gianinna, no nombran a los demás”.

“Acá las cosas están saliendo a la luz y la Justicia se va a hacer cargo, los culpables van a tener que pagar. Creo que todo el pueblo pide lo mismo. Que pague el que tenga que pagar, hay que esperar a la Justicia. Culpables tiene que haber de esto, ésto no pasó así porque si. Yo pensé que no iba a hablar de este tema en ningún lado pero no soporto que acusen de ser la viuda, de ser la última persona a la que tenían que entregarle el cuerpo porque Diego me odiaba, estoy cansada. Soy una persona como todos y me duele que digan cosas que no son verdad. Yo todo lo que digo tengo cómo probarlo, espero que ellos también lo tengan”, declaró Claudia.

Por otro lado, la madre de Dalma y Gianinna también criticó duramente a Matías Morla, quien habría hablado sobre una supuesta auditoría que en realidad jamás existió. “Todavía estoy esperando que Morla presente esa auditoría en mi contra de la que todos hablan. Él mismo dijo que esa auditoría nunca existió, nunca la hicieron, a través de esa auditoría empezó todo el problema y es algo que no existe. Estoy cansada”, planteó, y agregó: “El doctor Matías Morla no fue cuando Diego estaba internado, cuando estuvo en Tigre nunca apareció. Si tanto era el amigo, el hermano, el padre, creo que dejó mucho que desear en ese proceso. Su abogado debe saber por qué no apareció”

Mientras el abogado intentaba darle sus explicaciones, Claudia siguió firme en su postura y sumó: “Los expedientes son algo público, así que si tenes que decir algo lo podes decir. Si leíste los expedientes sabes que la auditoría no existe, cómo no vas a saberlo si leíste todo. Eso deberías saberlo, esa auditoría nunca existió. Estaría bueno que te fijaras si está esa auditoría donde dicen que yo le robé, eso fue lo que le instalaron a Diego en su cabeza y eso nunca existió. Le dijeron que había una auditoría donde yo le había robado, él mismo admitió que eso nunca existió tiempo después”.

Además, habló sobre la carta documento que le envió a Polémica en el bar y aclaró: “Iúdica dijo que yo era el único contacto con Venezuela que tenía Diego y yo nunca fui a Venezuela. Iúdica dijo eso y yo nunca fui a Venezuela, por qué crees que si me llaman me atienden? por qué no atenderían a Rocío que estuvo siete años con él o a Verónica que estuvo nueve? ¿Cómo voy a llamar a Maduro para pedirle algo?”

“Yo solo quería aclarar lo de la viuda y lo de las cosas que me entregaron y el cuerpo, eso quería que quedase claro. Yo no tomé ninguna decisión, las decisiones las tomó la familia y yo hice lo que me pidieron. El que me conoce sabe que eso es así”, concluyó Claudia, muy molesta por toda la situación.