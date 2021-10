Video: así abuchearon a Mercedes Morán en el teatro Colón

La actriz Mercedes Morán protagonizó un incómodo momento en medio de una presentación de Theodora, obra de Haendel en el teatro Colón.

Con un texto adaptado a los tiempos que corren y a las problemáticas cotidianas de sociedades como la Argentina, la actriz realizó un comentario de tinte político que al público molesto y no dudó en chiflar a la artista.

Morán interpretó un texto que defiende a la diversidad sexual y denunció el sometimiento de la mujer, temas que no estaban contemplados en la obra original estrenada en Londres en 1750.

Y fue en ese momento del parlamento que Morán recibió la indiferencia de los espectadores que consideraron innecesaria la extrema defensa del feminismo dentro de la obra teatral.

Fuera del teatro, el tema siguió en las redes sociales a través de algunos usuarios que no dudaron en manifestar su descontento con la actriz: “Fui al Teatro Colón a ver ópera y la metieron a Mercedes Morán a tirar líneas sobre pseudofeminismo y la mar en coche y al terminar la abuchearon mal. Tanto que en el saludo final no pudo salir sola”, “Mal por Morán, no tuvo el tacto a la hora de interpretar”, entre otros.

Y esta no es la primera vez que Mercedes Morán queda en medio de la polémica. Hace varias semanas, la actriz compartió un posteo en Twitter en donde, indirectamente, manifestó su hartazgo por la familia Montaner, presente a través de Ricardo y sus dos hijos en el reality de Telefé “La Voz Argentina”.

“Me aburre la familia”, escribió la actriz y Montaner no dudó en responderle sin filtro atento a los mensajes en la red del pajarito: “Toda la familia que te aburre se junta para verte actuar y admirarte. Tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos responde de esa manera”. El jurado del ciclo fue muy crítico y cerró su idea: “Dios te pague”.

Minimizando lo sucedido, Morán dijo que le sorprendió la respuesta de Ricardo Montaner pero que no hablaba de la familia del músico: “Yo decía que me aburría la familia de los participantes o la familia en general…Él se ofendió un poco y sus fans empezaron a atacarme. Lo adoro. A esa gente más que quererla hay que adorarla, ja”, comentó en el programa “Mientras tanto” que conduce Marcela Coronel.