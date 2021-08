Vicky Xipolitakis va por más y se anotó para estudiar en la universidad: “Estoy contenta de abrir más mi cabeza”

Vicky Xipolitakis se sumó como panelista de Cortá por Lozano y a partir de su función como panelista quiso ir por más y perfeccionarse, por lo que se anotó para estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA). La vedette contó en el programa de Vero Lozano los detalles de su nueva meta.

Fue la conductora quien la introdujo a contar su nueva experiencia como estudiante de la UBA. Vero le recordó que están felices de que sea parte del programa y reveló que ahora decidió ir por más y se anotó para estudiar.

“Vos sola dijiste que querías tomar clases de oratoria, y lo estás haciendo. ¿Es así?”, dijo con orgullo Vero Lozano sobre lo que se propuso su panelista para mejorar.

“Si, volví a estudiar y estoy muy contenta de mejorar mi parte intelectual y abrir más mi cabeza. Y me anoté en estos cursos, son unos cursos de la UBA, tengo una profesora maravillosa y unos compañeros que me contienen”, comentó Xipolitakis con una enorme sonrisa en la cara.

Automáticamente después, sus compañeros empezaron a pensar en la revolución en la clase de oratoria al tener a Vicky como compañera, y Belu Lucius le preguntó si ya había dado su número de teléfono.

Sin embargo, ella aclaró que todo es muy normal, más teniendo en cuenta de que es virtual el cursado. “Están todos muy concentrados, todos estudiando”, explicó.

Vicky Xipolitakis se anotó en la universidad.

Luego, mostraron imágenes de la artista estudiando desde su casa con un celular y tomando apuntes, muy atenta a la clase y participativa.

“La profe me dijo que es muy importante la vestimenta a la hora de la comunicación. Por más de que estemos muy avanzados, muchas veces no estamos adecuado a lo que queremos trasmitir desde la vestimenta, y se pierde el foco, aunque me dijo que los prejuicios todavía están”, cerró Vicky.