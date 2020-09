Verónica Monti confesó detalles inéditos sobre su relación con Sergio Denis

En mayo de este año Sergio Denis falleció luego de sufrir un accidente en un teatro de Tucumán que lo dejó postrado y en un estado grave hasta que finalmente murió.

Luego de varias operaciones e internaciones del famoso cantante, su ex pareja Verónica Monti no pudo estar cerca por oposición de la familia que, en todo momento, se negó a reconocerla como la última novia del Denis.

Luego de la muerte de Sergio, Monti brindo una nota a la revista Paparazzi en donde recordó la relación que la unió al cantante y comentó por qué no estuvo presente en la despedida de su ex pareja: “No fui a ningún lado, no tenía por qué ir, ni siquiera fue su hija del sur. Esta pandemia complica velatorios y entierros, las personas que estuvieron fueron su exmujer, su hermano, su hermana, su sobrino y dos de sus hijos, me parece que estaba bien. Yo hace mucho lo había despedido, hacía mucho tiempo que él ya no estaba”.

Luego la mujer se refirió a lo que le dejó compartir parte de su vida con Denis: “Lo recuerdo con respeto, pero no me hizo bien, la verdad es que no tuve que pasar la página, sino arrancarla y volver a empezar”, dijo angustiada.

Actualmente Monti está en pareja desde hace seis meses y está feliz: “Me hace muy bien, necesitaba encontrar un hombre así”, comentó luego se refirió a cómo sobrelleva la pandemia: “La verdad es que pude resistir, salir adelante, el contexto social es complicado, ya venía mal de un 2018 complicado, pero si uno quiere puede salir adelante. La situación no es fácil, pero pude remontar la cuestión económica. Además estar bien anímicamente y dar cierre a una etapa de mi vida y estar en otra. Estoy bien y feliz y eso es lo más importante”.