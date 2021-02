“Vago y caradura”: la furiosa acusación de Cinthia Fernández contra Matías Defederico

Como si la historia fuera cíclica, Cinthia Fernández volvió a hablar en términos despectivos de Matías Defederico su ex pareja y padre de sus tres hijas.

Ahora, la futura candidata a legisladora de Buenos Aires se desahogó y acusó directamente a su ex por viejas cuentas pendientes.

Hace algunos días el jugador de fútbol acusó a Fernández de poner trabas al momento de querer hacerse él cargo de los gastos relacionados con el inicio de clases de sus tres pequeñas.

Indignada con los comentarios del deportista Cinthia dijo en su cuenta de Twitter: “Al pelotudo del padre de mis hijas: Primero el mes q viene las nenas no pueden esperar, los libros se compran ahora. Por lo tanto, si te podés ir de vacaciones podés pagar de inmediato los 17 libros”, comenzó diciendo y agregó: “Segundo es fácil mostrar el whatssapp que no es la única comunicación que existe... está el teléfono. Tercero no contesté de inmediato cuánto es los libros porque no sé el valor por eso luego conteste el valor del total una vez que los compre y a eso le sumé los uniformes, útiles y libros que no pago el año pasado (ah y querido te perdoné los del primer año) Así que si te quedó que tenga que aclararte pública y privadamente, te puedo seguir atendiendo y cerrando el orto, caradura”, dijo sin filtro la joven madre.