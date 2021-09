Una participante de Bake Off se enfrentó al jurado y amenazó con renunciar: “Me quiero tomar el palo”

Este lunes arrancó la tercera temporada de Bake Off Argentina por la pantalla de Telefe y en el segundo programa una participante manifestó sus ganas de irse de la competencia del “gran pastelero”. Se trata de Ximena, una joven de 20 años que tuvo problemas con la presentación de su plato y enfrentó al jurado.

Este martes, los participantes se enfrentaron a un nuevo desafío. Tuvieron que preparar una receta de Dolli Irigoyen: arrollado de merengue. A todos los asustó al principio la prueba, ya que la gran mayoría nunca había hecho esta preparación y algunos tuvieron más inconvenientes que otros a la hora de montar el plato para presentarle al jurado.

Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen se prepararon para degustar los 14 arrollados y una vez que terminaron, decidieron cuáles fueron los mejores y cuáles los peores del desafío. Al comunicar su decisión, Ximena, una de las participantes, no pudo disimular su enojo con el hecho de que su plato haya quedado en los últimos puestos.

“Xime, ¿Qué pasó?”, le preguntó Pamela a la joven y ella sin filtros le respondió: “Yo creo que estaba bien, estaba correcto. Estaba riquísimo, no entiendo, la verdad no entiendo. Me costó enrollarlo, pero bueno. Yo soy súper autoexigente y por eso tengo esta cara”.

¡Qué momento! 😬 Ximena estaba muy conforme con su arrollado pero el jurado la eligió en el puesto n° 12 y a ella no le gustó nada 😕 ¡Mirá el momento! 👇 #BakeOffArgentina

“La verdad es que me hubiera encantado probar la de todos mis compañeros a ver si realmente el mío tenía que estar en el puesto 12”, lanzó muy molesta con la devolución de los chefs.

Incluso, minutos antes de que finalizara la edición de este martes, sorprendió con sus declaraciones. Ximena reveló que sentía el deseo de abandonar el programa, pese a que recién comienza la competencia: “Yo me quiero tomar el palo, está clarísimo que se me re nota”.