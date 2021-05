Una fan argentina conoció a Miley Cyrus y la sorprendió con un regalo “patrio” en Nueva York

Miley Cyrus brindó un impresionante show en el último programa de “Saturday Night Live”. Pero más allá de su despliegue musical promocionando “Plastic Hearts”, la cantante se convirtió en tendencia en las redes sociales por el encuentro amable que tuvo con fanáticos en Nueva York. En ese marco, una joven argentina se llevó las miradas.

Con barbijo pertinente, la intérprete de “Midnight Sky” salió del hotel donde estaba alojada y saludó a los seguidores que se acercaron a la puerta a sacarse fotos y conocerla personalmente. Una de las afortunadas fue una chica argentina, que no solo pudo estar cerca de la estrella sino también regalarle un alfajor, clásico postre de estas latitudes.

El particular regalo generó bromas y memes, apelando al “orgullo argentino” y felicitando a la fan de Miley por cumplir su sueño.

Elon Musk: humor en “SNL” y revelación personal

Debido a la expectativa, la presentación de Miley Cyrus fue transmitida en vivo a todo el mundo a través de YouTube. Anoche, en el programa también estuvo invitado Elon Musk, director general de SpaceX y de Tesla Motors, quien reveló que tiene Asperger.

“Soy la primera persona con Asperger que presenta ‘SNL’... Al menos la primera en admitirlo. Así que esta noche no haré mucho contacto visual con el reparto. Pero no se preocupen, se me da bastante bien hacer de ‘humano’ en modo emulación”, ironizó.

Haciendo frente a sus detractores, el magnate se burló de sí mismo en el programa, incluyendo su afición a los tuits provocativos y la vez que se fumó marihuana en un podcast.

“A todos los que he ofendido, sólo quiero decirles que he reinventado los coches eléctricos y que voy a enviar a la gente a Marte en un cohete. ¿Creían que iba a ser un tipo tranquilo y normal?”, se rió. Además, el multimillonario participó en los clásicos sketches de “SNL”.