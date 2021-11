Una ex participante de Bake Off no tuvo piedad con MasterChef Celebrity: “Estamos hartos de los famosos”

A menos de diez días de la finalización del reality de Telefé que premió al mejor pastelero amateur del país “Bake Off” , ya se escuchan alguna críticas de los ex participantes al nuevo éxito del canal de las pelotas.

“MasterChef Celebrity 3″, no es bien visto por algunos de los ex participantes del ciclo que tuvo como ganador a Carlos Martinic.

En esta oportunidad, Kalia Manzur fue entrevistada por Juan Etchegoyen para Mitre Live y la ex participante no dudó en comentar: “Dice ‘Masterchef Celebrity’, y si fueran celebrities no estarían en Masterchef”, comenzó diciendo la pastelera que se caracterizó por el uso del dorado en sus preparaciones.

“Masterchef es literalmente un embole. Lo vi tres veces y es un aburrimiento. Yo lo veo a (Damián) Betular como era con nosotros, los participantes de Bake Off sacaron lo mejor de él”, dijo sobre el mediático pastelero.

Acerca de los participantes Kalia opinó: “No saben ni cocinar, por ahí (Joaquín) Levinton es como más gracioso”, agregó.

La semifinalista del "reality" conducido por Paula Chaves aseguró que las redes piden por el regreso de "Bake Off". (Instagram).

“Mis compañeros dicen que es un aburrimiento, no interactúan y básicamente lo decimos por Betular porque a los otros jurados no los conocemos. ¿Qué le va a decir a esta gente? La gente común quiere ver el Masterchef de gente común, no nos sentimos representados con esto”, dijo Kalia casi al final de la entrevista.

Para cerrar la pastelera no dudó en agregar: “Me encantaría armar una marcha en la puerta de Telefe para pedir por la vuelta del programa. Yo viajo para Buenos Aires”.