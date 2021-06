Una ex participante de Bake Off está internada por Covid-19 y preocupa por su cuadro

El año pasado el programa Bake Off fue uno de los sucesos televisivos más importantes del país, ya que tuvo un controvertido final cuando la que era ganadora, Samantha Casais, fue descalificada por irregularidades en la declaración jurada que completó antes de participar del ciclo y como consecuencia, Damián Pier Basile se quedó con el premio de $600 mil.

Meses después de este suceso, y con una pandemia de por medio, se conoció que una de las finalistas, de nombre Agustina Fontenla, fue internada. La joven tuvo complicaciones con su cuadro de Covid y debió ingresar a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) este lunes por la tarde.

Agustina Fontenla, finalista de Bake Off .

“Está cursando covid, con algunas complicaciones, pero gracias a Dios está muy bien atendida acá en Viedma,” reveló el padre de la joven el medio provincial NoticiasNet.. Algunos de sus compañeros del reality de Telefe, entre los que están el mendocino Gerardo Domínguez y Gabriel Rojas, le dedicaron cortos mensajes de apoyo en las redes sociales: “¡Te amamos, Agus! #Fuerza”, escribió el primero; “Mucha fuerza, Agus”, coincidió el segundo.

Ex participantes le mandan fuerzas a Agustina .

La joven se hizo conocida por su historia de vida, que fue de las más atrapantes para la audiencia, ya que Agustina de 31 años contó que su profesión era abogada, pero que se inscribió en el reality conducido por Paula Chaves, porque la cocina era su verdadera pasión. Luego de la emisión del programa, Fontenla dejó las leyes y se dedicó de lleno a su otra vocación, armando su propia pastelería: “Arte y Azúcar”.

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, declaró Agustina, que en la actualidad vive en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, con su familia, su pareja Nicolás y sus perros.