El llanto de Samanta y su mensaje tras ser descalificada de “Bake Off”: “No soy una pastelera profesional”

La final de “Bake Off Argentina, el gran pastelero” se convirtió en uno de esos momentos que quedarán para la historia de la televisión. En la mente de muchos se guardará el momento en el Samanta Casais ganó el concurso pero luego fue eliminada a los pocos segundos por haber ocultado información al momento de su inscripción y en consecuencia Damián Pier Basile se convirtió en el campeón de la segunda temporada del programa que conduce Paula Chaves.

En el momento en el que el jurado anunció que el rosarino era el ganador del certamen, “Sami” no pudo evitar quebrarse y con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas le deseó “lo mejor de corazón” a su rival.

Al finalizar la emisión, la chica de los pañuelos se volcó a las redes sociales para ampliar su discurso e insistió en que ella no es pastelera profesional.

Junto a una fotografía de ella del 2019 en el lugar donde grabaron el reality y otra de los 14 participantes que formaron parte del concurso, escribió: “Antes que nada quiero agradecer a la producción por la oportunidad que me dieron de poder contar mi verdad en el cierre del programa de hoy. Haber estado presente no fue fácil, pero realmente no hay nada que ocultar”.

“Cometí un error en la inscripción del programa. Me hago cargo, y por eso mi descalificación, pero estoy tranquila de que se pudo comprobar que no soy una pastelera profesional, porque no estudié, porque económicamente nunca viví de la pastelería y porque mi contacto con la cocina fue muy limitado y un pequeño emprendimiento familiar”, explicó una vez más.

Haciendo en referencia a las críticas que recibió y toda la información personal que se difundió de ella, reconoció: “La verdad es que la pasé muy mal con todas las cosas que se dijeron de mí, sobre todo en las redes sociales”.

“Estos últimos meses fueron un gran aprendizaje a nivel personal y estoy segura de que saldré fortalecida de todo esto. Gracias al jurado por todo lo que me enseñaron y transmitieron durante todos los desafíos. También agradecer el apoyo de un montón de gente que me estuvo brindando su amor en cada capítulo, y fundamentalmente en estas últimas semanas tan difíciles”, continuó.

Y para cerrar, agregó: “Gracias a la producción de ‘Bake off’ y a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a todos por sus palabras de aliento para que siga haciendo lo que más amo: cocinar pastelería”.