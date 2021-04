¿Un nuevo amor?: enigmático mensaje de More Rial

Casi, casi todo lo que pasa en la vida de Morena Rial lo vemos compartido en las redes sociales. Sea porque su papá Jorge Rial es un personaje muy público y también porque ella hace un tiempo ha incursionado en el mundo del espectáculo.

La famosa que estuvo trabajando en la temporada teatral de Villa Carlos Paz, junto a estrellas como Iliana Calabró, Rodrigo Noya o Freddy Villareal.

Ahora, con una fotografía muy sexy, More compartió en su Instagram un mensaje que llamó mucho la atención. “A que estamo’ jugando? Si ya Los do’ caímos, aquí no hay vuelta atrás 😈”,escribió la actriz y sus fans no tardaron en aparecer para comentar sus dichos.

Desde el ascensor, con una selfie, en la cual se la ve luciendo un short negro, con un top gris y una campera de jean, More despertó la sorpresa de todos sus seguidores sobre su situación sentimental.