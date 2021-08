¡Un fuego! Pampita se trepó al caño con bucaneras a dos semanas de haber parido e incendió la pantalla

Como ya lo había anunciado Ángel de Brito, Pampita cerró el ritmo del pool dance haciendo algunos trucos en el caño. La modelo fue mamá hace dos semanas y, si bien el cuerpo aún no está preparado para hacer una actividad física exigente, se animó a hacer lo que podía y sorprendió con figuras difíciles de lograr.

La jurado de Showmatch La Academia volvió a trabajar una semana después de haber dado a luz a su quinta hija, Ana García Moritán Ardohain y regresó bastante exigente. Se molestó con todos los participantes lesionados o que por diferentes motivos pidieron reemplazos para hacer el baile del caño por su complejidad, y decidió ponerles un cero a todos los que reemplazaron a otros famosos.

Para compensar y para darles la lección de que todos pueden hacer algo, en menor o mayor medida, la conductora de Pampita Online decidió hacer un baile sexy y con un solo día de ensayo. Días atrás se filtraron las imágenes del ensayo de la bailarina, pero en la pista de Showmatch sorprendió.

Pampita se animó al baile del caño. Gentileza Negro Luengo para La Flia.

Marcelo Tinelli la agarró desprevenida, por lo que tuvo que estirar con publicidad para que Carolina se cambiara las botas en vivo en pleno estudio y automáticamente se dispuso a bailar.

El conductor y sus compañeros del jurado quedaron sorprendidos con lo que Pampita logró con poco ensayo, pero sobre todo teniendo en cuenta que su cuerpo se está recuperando de haber parido. La modelo tuvo a Ana por parto natural, lo que la ayudó para poder demostrar lo que hizo, ya que no tuvo que cuidarse tanto como en el caso de una cesárea.

“No podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía, lo hablé con mi doctor y me dijo que podía subir y balar pero no hacer todo lo invertido”, explicó ante las críticas.

“¡Gracias! Yo disfruto mucho bailar y me animo, aunque haga el loco a veces, pero acá la producción siempre me da el gusto y es un sueño para mí”, cerró la modelo