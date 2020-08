¡Un fuego! Mariela Fernández se destapó en las redes y dejó un profundo mensaje

Luego de haber sufrido ataques de ansiedad y estrés postraumático Mariela Fernández se alejó un tiempo de los medios y a su regreso la periodista optó por un look más sexy y osado que encantó a sus fanáticos.

En una sesión de fotos en Instagram la conductora escribió: “No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, deseo que tengan más poder sobre ellas mismas”. Las imágenes pertenecían al desafió de blanco y negro entre mujeres (Challenge Accepted) para concientizar acerca de la lucha de la mujer contra el machismo y la violencia de género que tuvo repercusión en todo el mundo.

Luego agregó: “Me encanta ser mujer. Lamentablemente, entre mujeres existen muchas críticas. Basta de criticarnos”, concluyó Mariela junto a las sensuales imágenes que ganaron cientos de “Me Gusta” y mensajes de apoyo y admiración.

Actualmente la periodista se encuentra al frente de Argentina en vivo, con Claudio Rígoli. Más segura y repuesta de su cuadro de estrés postraumático que le produjo la muerte de su padre, la presentadora de televisión y radio volvió y se muestra más fuerte que nunca.

“Me reconozco más paciente, más tolerante, más viviendo el día a día, entonces cada día es una vida, estoy en armonía. Cuando surgía un problema, antes me desesperaba, se me venía el mundo abajo, y ahora aprendí a hacerme cargo de los problemas, enfrento los problemas con otra actitud, entendí que la vida no es solo alegría”, dijo acerca del cambio en su vida.