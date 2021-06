Tuvo Covid-19, la mantuvieron en terapia intensiva, salió, dio a luz a un bebé y ahora Karina Gao regresó a la televisión

Este martes, Karina Gao visitó a sus compañeros de Flor de Equipo, en Telefe y todo fue una fiesta. La cocinera compartió con Flor Peña y el resto de los colegas la alegría de estar nuevamente allí, luego de superar el coronavirus estando embarazada.

Con lágrimas y sonrisas en sus rostros, todo el equipo recibió a la joven mamá quien contó su experiencia durante su internación y lo que soñó estando en coma.

Karina reveló que tenía 25 semanas de embarazo cuando debieron intubarla por complicaciones en su salud tras haberse contagiado. “Jamás pensé que iba a llegar a pasar lo que me pasó. Ahí (cuando la internaron) me cayó un balde de agua fría porque hasta la noche anterior pensaba que iba a salir bien, me costaba mucho respirar”, comenzó su relato ante la emoción de sus compañeros.

“Antes de que me intuben me imaginé lo peor, les mandé el mensaje porque pensé ‘acá me toca despedirme’, agregó respecto al momento en que avisó que debían intubarla. Después de eso, Karina pasó 20 días en coma en estado crítico y en ese momento reveló que tuvo fuertes sueños con su esposo, Francisco.

Algunas cosas fui preguntando ‘¿esto lo soñé o pasó?’. Cuando abrí los ojos fue muy loco, él (su esposo) estaba diciéndome que estaba todo bien, que el bebé está perfecto y lo peor ya pasó. Cuando desperté y lo vi a él dije ‘acá está, fue un sueño’”, agregó respecto de su “milagrosa” recuperación.

Tras ver un mensaje sorpresa de su esposo en televisión y emocionarse por las dulces palabras que le dedicó, Florencia Peña indagó un poco más en el sueño que la chef tuvo y que le provocó una fuerte reacción física.

“El sueño era que él falleció por un accidente, me comunicaron y toda esa situación fue con una música de fondo”, reveló. Eso fue al mismo tiempo que su esposo fue a visitarla y le cantó mientras ella estaba en coma. “Él cantaba y a mi me empezaban a subir todos los parámetros, entró la enfermera y le preguntó ‘¿Qué hiciste?’. Después en la vida estaba reaccionado y le dijeron que no cante más”, dijo entre risas.