Tras la muerte de su mamá por coronavirus, Nancy Pazos contó por qué no donó plasma para ayudarla

En las últimas horas, la periodista Nancy Pazos anunció que su madre falleció por complicaciones con el coronavirus. “El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos”, expresó en un hilo de Twitter.

Pazos escribió: “Esta enfermedad culpabiliza y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamá tenía 72 años, estaba bien físicamente aunque su mente nos había dejado hacía rato. Te voy a extrañar, obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos”.

Pero algo que llamó mucho la atención de sus seguidores y seguidoras es que Pazos también reveló que podria haber donado plasma para su madre, pero que decidió no hacerlo. “Heredé de mamá un concepto inalcanzable de ética. Fue en honor a cómo se manejó en su vida que, cuando me ofrecieron darle plasma, después de pensarlo mucho me negué. Sabiendo que es un bien escaso y que ella hubiera priorizado a los otros”, explicó, y mostró un mensaje de WhatsApp que le envió al responsable de cuidar y tratar a la mujer: “Doc, le agradezco mucho, pero prefiero que el plasma lo usen para personas con más vitalidad que mamá. Sé que no hay para todos -advirtió Pazos- Y la verdad, mi conciencia personal y ciudadana me hacen estar convencida que hay pacientes que lo necesitan mucho más. Mil gracias”.

Hace algunas semanas, Nancy había hablado sobre la complicada situación que atravesaba la señora, que vivía con ellos hacía un tiempo: “Convivimos con una abuela de 72 con demencia senil, a quien intentaremos preservar como hasta ahora, lo más posible”.