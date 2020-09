La dolorosa despedida de Nancy Pazos a su madre, otra víctima que se cobra el Covid-19

La situación sofoca, ahoga la impotencia frente a problemáticas que surgen a raíz de la pandemia por coronavirus. En la nueva realidad que achaca a la sociedad, varias familias en el mundo han sufrido en el último tiempo la pérdida de un ser querido a causa de contraer la enfermedad que vino desde China.

“Murió de Covid. Paradojas del destino. Se contagió en casa. Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente. Aunque su mente nos había dejado hacía rato”, escribía Nancy Pazos que a primeras horas de esta mañana daba el último adiós a su madre.

A través de Twitter, la periodista dio la noticia a sus seguidores, explicando también su repentina salida del programa Ruleta Rusa en la radio Rock & Pop, y que, tras un traspié, fue reemplazada por Carmela Bárbado.

“Acaba de morir mi mamá. Una mujer que me crió empoderada fuera de época. Hacía 7 meses que vivía en casa. El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos. En febrero despedí a papá, ahora a mamá. Se separaron hace 40 años, pero el hilo rojo existe”, se leía en el primer mensaje.

Terminó su dedicatoria poniendo: “Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me dijiste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre”.

Poco después de publicar la foto, Nancy Pazos la eliminó de su Instagram.

Hace algunas semanas, la conductora anunció que todos en su casa habían dado positivo en el hisopado, por prevención cumplían el aislamiento, luego de enterarse que un allegado a la familia se había contagiado. Junto a sus tres hijos y su mamá, se aislaron por el tiempo obligatorio.

“A mimarnos, cuidarnos y salir fortalecidos”, publicó Nancy, poniendo la mejor cara. A pesar de que solo habían tenido “síntomas leves, sin fiebre y algo de tos”, la periodista también explicaba que la situación en su casa era bastante complicada: “Convivimos con (una) abuela de 72 con demencia senil, a quien intentaremos preservar como hasta ahora, lo más posible”.