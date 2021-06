Todos se preguntan por qué Pampita no quiso usar su anillo de casada

Pampita siempre invita a formar parte de su vida, contando cada detalle de su día a día. Ahora, la conductora develó los motivos por los cuales dejó de usar el anillo de casada que tiene en sus manos desde el momento en el que se casó con Roberto García Moritán, según Caras.

“No es que voy a estar peleada, no me entra más. Me voy a poner una cadenita y colgarlo ahí. No quedo soltera porque me lo saco”, declaró Pampita en su programa Pampita Online, ante las preguntas de sus compañeros de panel que no le dejaron pasar el vacío que había en sus dedos.

“Quedaste libre. No entiendo cómo hacés para tener esa cara de perra estando embarazada”, le retrucó Gabriel Olivieri. “De los brazos estoy bastante bien todavía... Soy una mamá sexy”, cerró Pampita.