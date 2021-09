Thelma Fardín hizo un descargo tras un supuesto enojo de Julieta Ortega porque sale con su ex

Esta semana se conoció, gracias a las redes sociales, el romance entre Thelma Fardín y Camilo Vaca Narvaja ex de Florencia Kirchner y de Julieta Ortega.

Como era de esperarse los rumores sobre un conflicto inevitable entre las actrices comenzó a circular y finalmente Thelma salió a realizar un descargo en su cuenta de Twitter.

El miércoles, Yanina Latorre en “LAM” (El Trece) dijo que Ortega se sentía “estafada” por la joven porque desde hacía dos meses, volvió a verse con su ex. Cansada de los dichos, la ex “Patito Feo” expresó: “Lamento que quieran seguir generando la idea de que entre mujeres peleamos. Qué no sabemos vincularnos de otro modo...”, comenzó diciendo Thelma en la red del pajarito donde tiene más de cien mil seguidores.

Redes de Thelma Fardín

“Julieta Ortega y yo aunque no tenemos una amistad compartimos cosas muy fuertes y profundas en nuestras luchas e ideales. El respeto y cariño es mutuo”, aseguró la actriz molesta.

Para cerrar dijo: “Aunque quieran enfrentarnos hoy las mujeres estamos unidas. Hablemos de las cosas que realmente importan”.

Por su parte Julieta Ortega comentó en un móvil de “Intrusos” (América) que nada pasaba con Vaca Narvaja de quien se separó en 2020 y con quien mantenía una excelente relación: “Me separé hace más de un año y lo sabía por él”, dijo la actriz en el estreno de “Perdida Mente” la nueva obra de José María Muscari.

“La mamá de Camilo viene mañana (por este jueves) a ver la obra. Sí, no, ¡¡¡cualquier cosa!!! Tampoco lo leí en ningún lado eso…Las redes las espío todo el tiempo, pero no sabía que estaban diciendo eso. ¡Horrible!”, dijo Julieta sobre su relación con Thelma Fardín.