¡Tensión en Masterchef Celebrity 3! Germán Martitegui se cansó de los participantes y los criticó en plena devolución

Tras el alivio que significó seguir en carrera luego de la gala de eliminación, los participantes de “Masterchef Celebrity 3″ encararon la noche del lunes de manera relajada y el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, se los hizo saber.

La consigna del día se trataba de preparaciones de verdura, achura y carne en una parrilla, presentadas con una guarnición y una salsa. Para ello se decidió que los seis concursantes que competían en esta fecha formaran dos grupos: uno rojo, integrado por Juariu, Charlotte Caniggia y Gastón Soffriti. Mientras que el equipo azul, lo constituyeron Titi Fernández, la Tigresa Acuña y Luisa Albinoni.

La preparación del plato fue un caos, con quemaduras y demás complicaciones. Esto influyó al momento de las devoluciones y cuando le tocó el turno a la Tigresa, Germán Martitegui tomó la palabra y criticó la actitud de las celebridades.

“Estamos en la tercera semana y nuestras exigencias por más que ustedes cocinen así no van a cambiar. No están a la altura de lo que tienen que hacer. Los veo muy tranquilos, no los veo correr. No les veo la energía que hay que tener para seguir acá”, sentenció el chef.

Luego el jurado agregó de forma picante: “Necesitamos más. Esto no es y como dice Donato hay miles de personas que les gustaría estar acá y están ustedes”, sentenció el chef que la semana pasada protagonizó un tierno momento cuando sus hijos Lorenzo y Lautaro ingresaron a la cocina más famosa del país.

“Detrás de esa apariencia de hombre de hierro descubro que hay un ser humano, que tiene sentimientos”, expresó Joaquín Levinton con el humor que lo caracteriza. “Se arma un momento muy tierno, realmente muy tierno”, expresó Tomás Fonzi impactado por el particular momento, mientras los más pequeños se llevaron la atención de todos los presentes mientras gritaban: “Papi”, llamando a Germán.