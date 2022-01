Tamara Báez, la novia de L-Gante, contó el duro episodio en el que una joven le “desfiguró” la cara de una golpiza

Tamara Báez, la novia de L-Gante, tomó gran popularidad por ser la pareja del cantante de Cumbia 420. La joven tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram con quienes comparte un divertido ida y vuelta a diario y se ganó el cariño de todos ellos.

La mamá de Jamaica, la primera hija de L-Gante, transformó sus redes en una especie de reality de su vida, donde muestra el día a día con la pequeña y con su pareja. Además, promociona los canjes que le llegan tanto para ella como para el artista y la bebé.

Incluso habla con sus seguidoras de diferentes temas, serios y no tanto. Tal es así, que se abrió este miércoles al contar que años atrás recibió una dura golpiza de parte de una joven, la que terminó desfigurándole el rostro.

Tamara Báez contó el día que fue víctima de violencia.

“Que no se peleen, queda feo y a veces hacen mucho daño. A los 15 años una chica más grande que yo me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo”, recordó la novia del cantante desde sus historias de Instagram. “Yo creo que las personas así no se quieren ni a ellas”, afirmó al respecto.

Y remarcó: “Y me acuerdo que mientras me pegaba, todas las demás grababan felices, yo no podía sacar mis brazos por se sentó arriba mío”.

Por último, le envió un mensaje para que sus seguidores sobre las peleas que ocurren en la vía pública: “Si ven a alguien que le están pegando no se pongan a filmar el momento de mier... Separen y calmen las cosas. Porque muchas veces puede terminar todo muy mal con un solo golpe en la cabeza”.