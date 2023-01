Stefi Roitman posó sobre un yate para recibir el 2023 con una bikini rojo fuego que se le ve espectacular

Stefi Roitman se ha convertido en una influencer en los últimos años y sus redes sociales son una prioridad en su vida. Cada día comparte con sus seguidores lo que forma parte de su rutina y ellos disfrutan del contenido.

Stefi Roitman comenzó el año con una bikini rojo fuego

Como tantas famosas, Roitman publicó las mejores postales que exhiben cómo despidió el 2022 y dio la bienvenida al 2023. Como era de esperarse, la rubia compartió estos momentos especiales junto a familiares y amigos.

En su cuenta de Instagram, la modelo tiene más de 3.7 millones de personas que deciden consumir la gran cantidad de contenido que ella comparte. En uno de los últimos posteos, Stefi publicó una pequeña reflexión de comienzo de año.

“Día 2. 2 del 1. 1 del 2. Soy la última foto viendo cómo arranca el 2023 sin entender en qué momento pasó todo. Los@mega@archi@amo”, expresó en el post donde sumó varias fotografías.

En las imágenes del carrete, la blonda posó muy relajada y descontracturada con una increíble sonrisa. Para ese día, Roitman se vistió únicamente de una microbikini color rojo fuego que consta de triangulitos en la parte de arriba. Para darle un detalle especial, decidió usar las tiras para atarlas alrededor de su abdomen.

La bienvenida de Stefi Roitman al último mes del 2022

Stefi Roitman cambió su vida por completo durante la pandemia al enamorarse de Ricky Montaner, instalarse en su casa de Miami junto a toda la familia del músico y luego casarse jurando amor eterno. La actriz argentina está muy feliz y sensual, así se muestra en las redes.

Stefi Roitman supo cómo levantar la temperatura de Instagram

Algunas semanas atrás, la joven hizo un topless que evitó la censura de Instagram y así recibió a diciembre, el último mes del año. Fue inteligente y se tapó sus lolas con una revista en la que ella sale como protagonista.

“Quien más necesitas en este momento es a vos mismo. A vos mismo confiando en vos mismo. Hello December, te siento como nuevo. Even if you are the ‘last’”, escribió como epígrafe de las postales en las que sale con un pantalón cargo de jean cintura baja.

Stefi está en la Ciudad de México, en una sala toda vidriada ubicada en un piso alto de un edificio. Posando contra el ventanal y sentada en un sillón, la joven muestra la edición de diciembre de la revista InStyle donde sale una nota sobre ella.