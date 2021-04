Soledad Fandiño confesó que una estrella de Hollywood la encaró en una fiesta

Luego de una relación de película y un hijo en común Milo, Soledad Fandiño y René Pérez se separaron hace algún tiempo y, en esta oportunidad, la rubia recordó un incómodo momento que pasó mientras vivía en Estados Unidos con una estrella de Hollywood.

Al frente de “Es por ahí” junto a Guillermo Andino, Fandiño contó una incómoda situación que vivió junto al líder de “Calle 13”.

Según la modelo una estrella de Hollywood la encaró frente al cantante y a ella no le quedó otra que hacerse la distraída porque no le entendió el inglés en el que le habló el actor.

“Una vez estaba con René en un lugar fabuloso de Nueva York que está lleno de muebles y cosas hermosas. Y cada vez que hacía mucho frío o llovía, era una diversión nuestra ir a probar sillones”, comenzó diciendo.