Sol Pérez y un cambio rotundo de imagen: looks más sobrios pero igual de ardientes

Sol Pérez tuvo una segunda oportunidad en “Masterchef Celebrity 2″ y la está rompiendo. Gala tras gala, la participante queda entre los mejores de la semana y ya se posicionó entre los 10 mejores del certamen. Sus platos son cada vez más pensados como así sus looks.

Los conjuntos que elige para salir en el programa visto por la familia reflejan su personalidad explosiva y deportiva con colores llamativos y combinados de blancos y negros, con calzas bikers, borcegos, jeans cintura alta y todas las prendas que le den comodidad para cocinar y moverse con agilidad.

Y en su Instagram se nota el cambio rotundo de imagen que ha tenido; sus looks son más sobrios pero igual de ardientes. Ella cambió las faldas y vestidos cortos y ajustados por enteritos de jean, remeras sueltas y prendas oversize pero siempre con piel al aire como la de su panza, que bien ejercitada a tiene.

Días atrás, la vedette se cruzó en pleno programa con La Chepi, otra de las cocineras fuertes de “Masterchef celebrity 2″. Ellas se midieron en una prueba de cupcakes temáticos, con diversos motivos para crear; la ex Chica del Clima fue la encargada de repartir las temáticas y a la influencer le dio el “espacio”.

“Me liquidó”, dijo La Chepi y Sol la animó: “Este es divino, no está tan mal”. “Está divino, yo te hubiera dado el mismo”, replicó Dani con una bronca que no podía quitarse del semblante. “No le gustó a La Chepi, claramente”, reconoció el jurado del programa y Pérez volvió a hablar: “No entiendo por qué cree que lo hice de maldad. Está buenísimo lo del universo, no es difícil. Para nada haría algo con maldad para con nadie”, continuó y su compañera lanzó una mueca con la que manifestaba no creer nada de lo que escuchaba.

Sin embargo su relación está muy bien ya que tuvieron una charla y limaron asperezas.