Sol Pérez volvió de sus vacaciones con un vestido super escotado y dejó sin aire a sus seguidores

Sol Pérez volvió a la realidad del trabajo diario en su ciclo del Canal 26 en el que es la conductora del noticiero y pese a que debe dar anuncios de temas serios, no tiene problemas en captar la atención de la audiencia con sus arriesgados look.

Esta vez la modelo aprovechó el calor de las luces de los estudios de televisión y lució un vestido super escotado cuya parte delantera estuvo a punto de ceder ante el potente físico de la rubia.

Sol Pérez en Instagram

“Volviendo de las vacaciones… esta semana se me hizo eterna, a ustedes?”, comentó como pie de foto, mostrándose triste por tener que volver a la rutina tras pasear por los lugares más hermosos e históricos de Italia, en donde recibió una propuesta que sin duda le cambiará la vida, ya que su novio, Guido Mazzoni, le propuso matrimonio en una romántica ceremonia.

En muy pocas horas, el posteo superó los 100 mil likes y sus fans le llenaron la publicación de elogios de todo tipo, resaltando su entrenada figura.

Las vacaciones de Sol Pérez desde un balcón italiano

Hace unas semanas que Sol Pérez se dejó ver con poca ropa en la ciudad italiana de Positano, donde hace poco recibió la propuesta de matrimonio de su novio, Guido Mazzoni.

Allí la influencer no dudo en aprovechar el hermoso paisaje de la costa de Amalfi para darle su impronta y posar en ropa interior desde el balcón de su hotel, llamando la atención de todos sus seguidores que no dudaron a la hora de dar like a su contorneada y trabajada figura.

Sol Pérez desde Politano

“Desde mi balcón en Positano”., fue el pie de las fotos que enseguida superaron los 180.000 “me gusta” y que sus seguidores recalcaron el increíble paisaje y observaron cada una de las poses en la que Sol los deslumbraba.

