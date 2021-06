Sol Pérez se enojó con María O’Donell y protagonizaron una discusión en “Masterchef Celebrity 2″

En la emisión de este martes, los participantes de “Masterchef Celebrity 2″ tenían la tarea de replicar una torta muy difícil llamada “Banofee Pie”, que era el postre favorito de la Princesa Diana. En una accidentada noche, los concursantes no escondieron sus nervios al preparar dicho plato y eso se notó en Sol Pérez y María O’Donnell, que protagonizar uno de los momentos mas tensos de la noche.

Para llevar a cabo la preparación, los concursantes debían turnarse para utilizar el abatidor: “La batidora es como constitución a las 6 de la tarde, un movimiento”, expresó Georgina Barbarrosa, percibiendo el tenso cruce que se avecinaba.

“¡No, chicos!” ¿Quién apoyó arriba esto?”, gritó Sol, indignada. “Fui yo Sol”, dijo la periodista haciéndose cargo. Pero Sol insistió: “¡Dale! Pero bolu… ¿y ahora qué hago?. En el medio de mi preparación hay una fuente puesta. Arriba del caramelo”.

“Perdoname, no me di cuenta” aseguró O’Donnell y casi titubeando, continuó excusándose “Pensé que era una asadera que le habían puesto algo arriba”. A lo que la ex “chica del clima” contestó: “Me voy a poner a llorar”. “Bueno, tampoco es para tanto, no perdiste tanto”, minimizó María, cerrando la tensa discusión.

Esto no fue lo único anecdotico de la gala, ya que Claudia Fontán provocó el enojo de todo el jurado, al hacerles probar un pie que tuvo parte importante de la preparación desparramada en el suelo. “Yo entiendo que pueda dar a la duda, pero no. Puse en la torta primero, una parte, y después junté lo que quedó pegado en la fuente con una espátula”, contestó la Gunda, aunque las cámaras mostraron lo contrario.

Finalmente, los mejores platos de la noche fueron los de Sol Pérez y Gastón Dalmau, pero sus postres no estuvieron a la altura de una semifinal, por lo que no alcanzaron para recibir una estrella, necesaria para obtener beneficios en estas instancias finales del certamen.