Sol Pérez rompió récord en el gimnasio y sus fans enloquecieron con sus sentadillas

Como siempre que sube un posteo, Sol Pérez enloqueció a sus seguidores al subir videos en donde se la ve de espalda haciendo ejercicios en el gimnasio. Una vez más, la ex ‘Chica del Clima’ demostró su constancia para la actividad física y el por qué de su sensual figura.

En su cuenta de Instagram, La sobri de Pérez, como se hizo conocer en sus principios, comparte día a día sus mejores looks y tips para que sus seguidores mantengan una rutina de ejercicios estricta y disciplinada, como lo realiza ella.

Sol siempre va por un poco más en sus retos deportivos y en esta ocasión, subió distintos videos haciendo sentadillas mientras subía el peso de la barra. Acompañada por su preparador físico, quien le marcaba cómo hacer correctamente el ejercicio, comenzó con 80 kilos hasta llegar al increíble nivel de 110.

Sol siempre se muestra muy compenetrada con el deporte y se toma muy seriamente las metas que se propone. La conductora, que ya cuenta con más de 6.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, dejó a millones deslumbrados con su sensual figura, producto del entrenamiento supervisado por su personal trainer.

SOL PÉREZ LE PIDE A SU NOVIO QUE LA CHAPE MÁS

La panelista se encuentra de novia con Guido Mazzoni, abogado y dueño de la cadena de gimnasios donde se ejercita Sol, con quien disfrutó unas largas vacaciones en las paradisíacas playas de México.

Para el día del beso, el pasado 14 de abril, en el programa ‘Nosotros a la mañana’, Sol Pérez le realizó un reclamo en vivo a su novio. Sol argumentó que “las parejas de mucho tiempo van perdiendo esa costumbre de chaparse mucho que tienen cuando empiezan”.

En ese momento, el Pollo Álvarez, conductor del magazine, le preguntó a Sol: “¿Vos cuánto hace que estás en pareja?”. A lo que la ex Chica del Clima dijo: “Hace casi tres años que estamos juntos”.

Acto siguiente, Sol agregó: “Yo le pido que me chape más, sí. Le digo que lo haga, pero a él no le gusta. Cada tanto viene y me da un besito medio así nomás, y no, yo quiero que se quede más pero no lo hace. No digo que no haya contacto de otro tipo eh, pero a veces una quiere más chape, daaaaale”.

Sol mostró su rutina de entrenamientos y derritió las redes

Sol Pérez en su programa 'La noche del 26', por Canal 26

Los fans de Sol extrañarán el verano por las fotos que solía subir la panelista

Sol Pérez también llama la atención día a día con sus looks