Sol Pérez mostró el calce perfecto de su jean a puro baile

Con un pantalón ajustado y un pequeñísimo top blanco, Sol Pérez bailó en su departamento para despedir un día más de la cuarentena.

Al ritmo de la canción “Jeans” de Alan Gómez la rubia consultó a sus seguidores sobre los pantalones preferidos.

Fanática de las redes sociales Sol sigue, día a día, compartiendo sus rutinas de ejercicios, de alimentación y los looks que elige cada noche para el noticiero de Canal 26.

Con la intención de hacer más divertidas las publicaciones, Pérez ahora muestra su ropa y a las marcas que la patrocinan mientras baila.

El último video de la ex chica del tiempo dice: “Me copó este tema en que andan ustedes? Tienen unos jeans que digan, estos no me los saco?”, preguntó la rubia quien no dejó de bailar y exhibir sus curvas trabajadas.

Los comentarios no demoraron en llegar: “Te amo”, “Fuego”, “Bomba”, “Ah buenoooooo” y el posteo alcanzó los 98 mil me gusta en pocas horas.