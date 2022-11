Sol Pérez la rompió con su look “black and white” para la noche de Gran Hermano pero le criticaron un detalle

Sol Pérez es una de las analistas del debate de Gran Hermano y de las que más sabe de todo lo que pasa con los participantes adentro de la casa más famosa del país. La presentadora de televisión brilla cada noche en la pantalla de Telefe, no solo por su talento sino también por sus looks.

“La chica del clima” lo da todo a la hora de elegir la ropa y los accesorios que va a usar en el debate que conduce Santiago del Moro y es lo más comentado en las redes sociales.

Este lunes, la rubia optó por un pantalón de cuero negro y un corset, también de cuero y del mismo color y debajo vistió una camisa blanca que le dio el toque a su outfit. Su look blanco y negro se llevó todos los “likes”, aunque le criticaron un detalle.

Sol Pérez la rompe con sus looks para GH.

“Semana black & white”, escribió Sol al pie de su posteo de Instagram, red social en la que la siguen casi seis millones de personas. Además, adelantó que durante toda la semana lucirá prendas en blanco y negro.

La publicación recibió más de 26.800 “me gustas” en solo una horas y cientos de comentarios en los que halagaron la belleza de la rubia, pero también criticaron su decisión de usar lentes de contacto de color, que no dejaron que se luzcan sus ojos al natural.

Sol Pérez la rompe con sus looks para GH.

“Amo tu onda... Pero no me gusta los lentes de contacto con el color hermoso y natural que tenes...”, “Hermosa, me encanta, pero el color de ojos mmm”, “Hermosa estas como siempre, pero te sacaría los contactos porque naturalmente sos bella”, “Sol..sinceramente te queda hermoso cualquier look.. pero no te hagas nada raro en el pelo.. (como el rubio.)..,,No me gusto..”, “Basta con esos Looks porfavor. Muy diosa!”, fueron algunos de los comentarios.

Sol Pérez la rompe con sus looks para GH.

Sol Pérez la rompe con sus looks para GH.

Sol Pérez la rompe con sus looks para GH.

Sol Pérez la rompe con sus looks para GH.

Peluca rubia y vestido transparente, el look de “mujer fatal” de Sol Pérez

Es que la “chica del clima” lo da todo en cada aparición televisiva, con looks llamativos que dan qué hablar. Tal como ocurrió cuando Sol se presentó en el programa de este lunes con una peluca larga y rubia que realzó un vestido negro, completamente transparente, que dejó ver de más.

Si hay algo que la distingue a Sol de muchas otras mujeres, es que no le afecta el qué dirán. Desde el comienzo de su carrera en el medio vistió las prendas que a ella le gustaban y no lo que le imponían, y hasta el día de hoy mantiene esa postura.

Es por eso que al Debate fue con la peluca, un revelador vestido negro con el que se le vio la ropa interior, y completó el “outfit” de la noche con unas sandalias rojas de tiritas, altas y de taco fino.

Sol Pérez incendió las redes con su look.

El extravagante look de Sol Pérez