Sol Pérez impactó con un look al estilo “Gatúbela” y enamoró a sus seguidores

Sol Pérez vive un gran presente, tanto en lo personal como profesionalmente y lo muestra siempre en sus redes sociales, donde se ha convertido en una de las figuras de mayor éxito. Este jueves, la influencer sorprendió con un outfit al estilo “Gatúbela”.

En su cuenta de Instagram, la rubia apostó a un look total black, bien ajustado al que describió como: “Qué bomba este look” y luego desafió a sus fans: “¿Se animan?”. Estos, rápidamente le festejaron la publicación y cosechó mas de 250 mil likes y más de mil comentarios.

Después de su paso por “Masterchef Celebrity 2″, en el cual llegó hasta las instancias finales, donde demostró toda su habilidad, la ex chica del clima decidió que era momento de volver a un noticiero, esta vez como conductora en Canal 26.

Por este motivo, todas las noches Sol posa con un look totalmente diferente y de esta manera muestra las prenda que va a utilizar, nombrando las marcas que la visten. Dado que la modelo es dueña de una figura tonificada y muy definida, la prenda dejó al descubierto cada detalle de su silueta lograda a partir de los intensos ejercicios físicos hace a diario y que incluso comparte con sus seguidores.

La polémica con Carmen Barbieri

Hace unos días Carmen Barbieri visitó el piso de “Los Ángeles de la Mañana” y se refirió a la complicada situación que atravesó a causa del coronavirus y recordó un episodio que protagonizó con Sol Pérez, durante la participación de ambas en el certamen de cocina.

“Yo no me contagié en el teatro... sé que en el teatro no fue porque nadie estaba contagiado y me habían hisopado ese día”. Cuando le nombraron a la modelo, Barbieri se justificó: “Yo no dije que fue Sol Pérez. Yo conté la historia porque Sol dijo que no se sentía bien, que se hizo un hisopado, dio positivo y yo el día anterior había estado tomando clases de pastelería”.

Pese a destapar la polémica, Barbieri no quiso complicar más las cosas “Le pido disculpas a Sol. Ella dice que quiere que limpie su nombre. Yo limpio tu nombre, vos no me contagiaste y yo me contagié del aire. Estaba el virus y lo agarré yo”, cerró la actriz.